Bourges : Une pétition pour l'instauration d'une alternative végétarienne chaque jour à la cantine

Plus de 3.200 parents ont signé sur internet une pétition réclamant qu'une option végétarienne soit systématiquement proposée aux élèves des écoles maternelles et primaires de la ville de Bourges. A l'origine de cette pétition, Sophie Bitaud, mère d'un enfant scolarisé à Bourges. "Nous sommes végétariens depuis 10 ans, nos enfants nous suivent dans cette démarche. Nous ne voulons rien imposer aux autres, mais qu'au moins ils aient la possibilité d'avoir un repas sans viande chaque jour".

La mairie de Bourges, qui fournit 2.800 repas chaque midi pour les écoles maternelles et primaires, propose, comme le prévoit la loi, une option végétarienne par semaine. Mais pour Sophie, ce n'est pas suffisant : "Quand, au menu, par exemple, il y a du rôti avec de la purée et des haricots verts, les enfants qui ne mangent pas de viande peuvent laisser les protéines et manger le reste. Mais c'est du gaspillage. Et quand ce sont des lasagnes qui sont servis, c'est impossible pour eux de manger. Nous devons donc nous organiser pour les faire déjeuner à la maison. Ce n'est pas pratique !"

Proposer une option végétarienne chaque midi

Mais ces parents végétariens ne souhaitent pas imposer leur régime à tous : "Nous voulons qu'il y ait simplement une option. Nous pensons à titre personnel que manger de la viande à chaque repas, ce n'est pas raisonnable. Mais nous ne demandons pas que le repas carné soit supprimé au profit d'un repas végétarien".

Parmi les arguments avancés par les pétitionnaires : le coût écologique et économique que représente la viande. "D'après l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation (ANSES), les enfants entre 3 et 11 ans mangent deux fois plus de protéines que nécessaires. De plus, l'élevage intensif n'est pas bon pour la planète et implique que l'on cultive des surfaces pour nourrir des animaux. Enfin, nous estimons qu'un repas carné coûte 30 centimes de plus qu'un repas végétarien à la collectivité" détaille Sophie Bitaud.

De son côté, la mairie de Bourges se dit très surprise de la démarche. D'autant qu'elle a déjà engagé une réflexion en ce sens. "Nous n'avons pas de cuisine centrale mais nous sommes en pleine réflexion, explique France Labro, ajointe à la mairie de Bourges en charge de l'alimentaire. Nous réfléchissons à la cantine de demain". Ainsi, au delà de la possible création d'une cuisine centrale, la Ville envisage "de former du personnel, réfléchir sur les approvisionnements, sur la démarche des filières, du gaspillage alimentaire, travailler avec d'autres communes, développer les circuits-courts, aider des maraichers à s'installer, etc". Le processus de réflexion est déjà bien avancé précisé l'élue.