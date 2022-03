Bourges : une première nuit paisible pour cent réfugiés ukrainiens

Des femmes, des enfants hébergés jusque lundi dans l'hôtel Ibis, près de la sortie d'autoroute. Ensuite, ils seront dirigés vers des logements pour plusieurs mois... Une opération montée en quatre jours grâce à un bel élan de solidarité et une mobilisation de tous les services des collectivités locales et de l'état.

L'hôtel Ibis Budget de Bourges mis gracieusement à disposition par son propriétaire pour héberger les cent réfugiés ukrainiens. © Radio France - Michel Benoit

C'est donc dans un hôtel et non sur des matelas, dans un simple gymnase que ces réfugiés sont hébergés. La première difficulté a été de vider complètement cet hôtel de ses clients, en l'occurrence l'hôtel Ibis que son propriétaire a mis gracieusement à disposition : " On a appris mardi qu'on allait accueillir ces réfugiés " explique Alexandre Lescale, directeur adjoint. " Il a fallu reloger les clients dans les autres hôtels du groupe. Ils ont très bien compris. Certains ont été surclassés. On a organisé des bureaux dans certaines chambres pour accueillir l'informatique de la préfecture ou des services de santé. Et puis mettre au point l'intendance pour les repas." Des sociétés locales (Pat à Pain, Carrefour, Leclerc) offrent toute la nourriture. Les deux bus vers l'Ukraine et huit chauffeurs mis gracieusement à disposition par le transporteur (STI Centre).

Les réfugiés patientent en attendant de rencontrer un médecin ou une infirmière. © Radio France - Michel Benoit

Tous les réfugiés n'ont pas pu dormir tout de suite. Une surprise les attendait : " Dépistage covid, des tests antigéniques. On a arrêté vers 2H30 du matin au premier étage " détaille Fabien Stimac, président de la Croix Rouge du Cher. " Une trentaine de nos bénévoles vont se relayer jusque lundi pour leur faciliter la vie et les encadrer."

Un jeune traducteur de nationalité ukrainienne facilite les démarches administratives © Radio France - Michel Benoit

Giulia est arrivée avec sa fille, une adolescente. Elles sont soulagées d'être en France : " Nous sommes très bien reçues. Ici nous avons pu dormir paisiblement. Je retournerai en Ukraine quand la paix sera revenue." Parmi les bénévoles, Célia dont l'ami Ukrainien, sert de traducteur : " Je distribue ces questionnaires qu'ils doivent remplir avant d'aller voir le médecin. C'est un questionnaire de santé." Des médecins et infirmières vaccinent également sur place.

Un photographe est présent pour réaliser les photos d'identité. © Radio France - Michel Benoit

La préfecture a organisé un bureau déporté dans l'hôtel pour faciliter les démarches administratives : " On a mis un photographe sur place pour les photos d'identité " confirme Jean-Christophe Bouvier, préfet du Cher. " On réalise la prise d'empreintes et tout l'enregistrement pour leur permettre d'obtenir une autorisation provisoire de séjour. On ne sait pas pour combien de temps ils seront là, mais on part du principe qu'on les hébergera au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire. On va donc affecter les logements en fonction du niveau scolaire des enfants. Il faut par exemple prévoir la proximité d'un lycée pour les plus grands. Je tiens d'ailleurs à remercier la mobilisation du conseil régional, de l'éducation nationale et des communes "

Une vaccination anti covid est proposée © Radio France - Michel Benoit

Lundi, chacun aura un logement promet le maire de Bourges, Yann Galut : " On a fait le choix à Bourges de les mettre plutôt dans des appartements qu'on meuble parce que ce sera un peu plus pérenne que des familles d'accueil. Chaque famille sera suivie par l'association le Relais et aura un parrain qui pourra être un bénévole ou un élu municipal, afin de les épauler au mieux. Je tiens à remercier les familles qui viennent déposer des dons, mais on est submergé. Ce qui est préférable aujourd'hui, ce sont des dons en numéraire. " L'autorisation provisoire de séjour leur permettra d'aller à l'école, leur donnera une couverture santé, droit à une allocation et éventuellement de travailler.