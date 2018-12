Bourges : une sortie au restaurant pour célébrer Noël

Bourges, France

C'est la deuxième année que le secours populaire du Cher propose cette invitation à certains de ses bénéficiaires. L'occasion pour beaucoup de briser leur solitude. Eric ne va plus au restaurant depuis longtemps : " C'est pas possible. Je ne travaille pas. C'est un luxe. Je n'y vais plus jamais donc j'ai évidemment accepté, avec plaisir, quand le secours populaire m'a proposé l'invitation." Le sapin de Noël scintille, près de la rôtissoire... de jolies petites tables rondes avec de belles nappes fleuries. Pour Marie-José Rossere, bénévole au secours populaire, il est important d'offrir du beau, du cossu et pas un simple banquet dans une salle des fêtes un peu anonyme : " On ne veut pas que nos invités se retrouvent dans une salle qui rappellerait une cantine ou des choses de ce type. On a fait des décors de table et on a disposé des petits paquets de chocolat. C'est Noël quand même ! "

Le restaurant "La Courcilière" à Bourges, a accueilli une cinquantaine d'invités, bénéficiaires du secours populaire. © Radio France - Kseniya Moustafaeva

Chacun se met où il veut... si certains paraissent un peu timides et ne savent pas forcément briser la glace, d'autres lient rapidement connaissance. Eric s'est installée près d'Odette, une retraitée qui s'est mise sur son 31 : " J'ai perdu mon mari il n'y a pas très longtemps. Je pensais pas venir parce que je ne suis pas encore bien dans ma tête, mais finalement, je suis contente d'être là. Vous savez, la solitude, c'est la pire des maladies." Et bien sûr pas de repas de noël sans le plat traditionnel : " C'est la dinde aux marrons, évidemment, confie Denis Julien, patron de la courcilière. Ceux qui préfèrent le poisson pourront prendre du cabillaud au curry. En entrée, j'ai prévu une assiette landaise ou du saumon. Fromage, et charlotte au chocolat ou aux fruits en dessert."

Les bénévoles du secours populaire à Bourges, qui ont organisé cette invitation au restaurant © Radio France - Kseniya Moustafaeva

Marjorie est venue avec ses deux enfants : ils passeront la soirée de Noël à trois : Athénaïs, sept ans et son petit frère de 5 ans, attendent avec impatience le gros bonhomme rouge à la barbe blanche. Ils lui ont passé commande : " Je voudrais une poupée qui parle et mon petit frère un vélo." Le père Noël essaiera de faire pour le mieux, précise immédiatement leur maman. Le secours populaire a aidé 9.000 personnes à Bourges cette année.