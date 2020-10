Bourges : une souscription pour sauver le temple protestant

La fondation du patrimoine a décidé de soutenir le projet de restauration de ce bâtiment de près de 200 ans et lance un appel aux dons. Depuis plus de deux ans, il n'y a plus d'office dans ce temple dont le plafond menace de s'écrouler.

Les travaux sont estimés à plus de 140.000 euros et évidemment, une somme pareille, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Même si elle n'est pas très fournie, la communauté protestante de Bourges occupe une place un peu particulière en France car elle fut l'une des premières créées en France sous l'égide d'un des principaux pasteurs de la réforme : " Elle a été fondée en 1556, détaille Philippe Malidor, secrétaire du conseil presbytéral, directement sous l'égide de Jean Calvin, depuis Genève où il a mandaté un pasteur pour fonder cette église. Il faut dire que Calvin connaissait Bourges puisqu'il y a séjourné en 1529-1530 pour ses études de droit. Bourges était à l'époque l'une des principales universités de France."

La salle du temple protestant de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Le temple actuel date de 1831, et les murs ont bougé : " Les murs latéraux ont en quelque sorte gonflé, décrit Philippe Malidor. Il aurait fallu qu'ils soient mieux soutenus. Ils se sont déportés vers l'extérieur. Cela décale la charpente, ce qui fait que le plafond qui est en arc de cercle, commence même à devenir plat. Il va donc falloir chaîner les murs, recaler la charpente. C'est assez technique. Ce n'est pas le genre de choses que l'on peut réaliser nous-mêmes."

On aperçoit un gonflement sur le mur latéral droit, sous la gouttière. © Radio France - Michel Benoit

Un gros chantier en perspective, évalué à 143.000 euros : " D'abord, nous, on doit réunir le début de la somme, soit un plancher de 7.200 euros, détaille Philippe Malidor. Et alors, la fondation du patrimoine donnera de l'argent. Elle nous promet déjà 20.000 euros et même sans doute plus. C'est très sympathique de leur part. A ce qu'il paraît, la souscription démarre très bien. On est pourtant tout petit."

Elisabeth Renaud, conseillère presbytérale et Philippe Malidor, secrétaire du conseil presbytéral de l'église réformée de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

La communauté protestante ne compte qu'environ 300 familles dans le Cher, mais l'appui de la fondation du patrimoine devrait permettre de boucler le budget. Aucune de ses souscriptions n'a connu d'échec. Les travaux devraient commencer début 2021. Ils dureront quatre mois.