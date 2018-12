Bourges : une sphère pour célébrer la savoir-faire aéronautique de la ville.

Bourges, France

Un cadeau de l'association Patrimoine Aérospatial Bourges Berry à la ville de Bourges. L'association doit disparaître l'année prochaine et elle avait un peu d'argent en caisse... Il s'agit d'une sphère en métal : elle mesure environ trois mètres de diamètre ; quatre avions parcourent ce globe terrestre, tous assemblés à Bourges sur près d'un demi siècle : un Hanriot 180, un Nord 262, un Nord Atlas et un Transall.

Didier Paquet, ferronnier installé à Lunery, signe la sphère aux avions de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Didier Paquet, l'artiste ferronnier qui a conçu l'oeuvre, a un peu tâtonné sur les dimensions de ces avions : " Quand on a disposé les premières maquettes des avions sur la sphère, on a trouvé que ça faisait un peu ridicule. Donc on a agrandi les avions pour qu'on puisse bien les distinguer. On a carrément multiplié les dimensions par deux. Ils font 1,80 mètre d'envergure. La sphère par elle même, sera dans les tons rouille-givré. L'équateur est représenté par un ruban or, et les avions, couleur aluminium."

Les bénévoles de l'association PABB devant la sphère aux avions lors de sa réalisation en atelier. © Radio France - Michel Benoit

Un projet entièrement financé par l'association PABB qui a déboursé environ 8.000 euros. Roland Narboux, son président : " Nous finançons cela avec les livres que nous avons écrits. Sept livres qui se sont bien vendus. Alors on subventionne un Nord Atlas en modèle réduit et donc on offre cette sphère aux avions. " Un globe qui ne rouillera pas assure le ferronnier, Didier Paquet. : " Grâce au sablage métallisation, même si on a un éclat de peinture, le métal reste tout de même protégé. J'ai vraiment travaillé pour la postérité (rires) !" L'oeuvre est installée sur le rond point Julien Mamet, du nom de ce berruyer qui fut le mécano de Louis Blériot pour la première traversée de la Manche en avion, en 1909.