Bourges : valoriser l'artisanat auprès des collégiens

Une initiative des professeurs de technologie du collège avec l'association " De l'Or dans les Mains ". Le but est de faire découvrir ces métiers pour susciter, pourquoi pas des vocations, alors que l'artisanat peine à recruter. C'est tout un programme de dix heures de sensibilisation sur la sixième et la cinquième que l'association de l'Or dans les Mains a bâti.

Maud de Courcy et Gabriéle Légeret, de l'association " de l'Or dans les Mains " © Radio France - Michel Benoit

L'exercice consiste pour ces élèves à remonter une fenêtre que Mathieu Da Costa, menuisier-ébéniste aux Métiers du Bois, à Saint-Florent-sur-Cher, leur a apportée en kit : " Il faut qu'ils trouvent les bons morceaux, ne pas confondre le montant droit et le gauche, le haut et le bas. On leur montre les signes de reconnaissance qu'on utilise dans le métier. Il faut que la fenêtre soit bien d'équerre avec les angles à 90°. Ils utilisent des notions qu'ils apprennent en mathématiques et ça leur rend les choses concrètes."

atelier confection de dés © Radio France - Michel Benoit

Les élèves tapent avec les maillets, enfoncent les mortaises. Nolan et ses amis sont ravis : " Il faut être logique avec les angles droits. On vérifie avec l'équerre. Quand on ponce, ça fait mal au bras. C'est de la musculation dans le travail."

Les enfants ont également confectionné un dé. L'idée, c'est de semer une petite graine pour leur orientation future et changer la vision qu'ils peuvent avoir sur ces métiers manuels : " Trop souvent quand on annonce à un élève en troisième qu'on va l'orienter plutôt vers un enseignement professionnel, c'est vécu comme une sanction " explique Christina Luquet, professeure de technologie au collège Saint-Exupéry. Alors que ces métiers sont beaux, et utiles. "

Mathieu Da Costa et Pierre-Jean Morand, de l'entreprise artisanale "Les Métiers du Bois " à Saint-Florent-sur -Cher © Radio France - Michel Benoit

Avec des rémunérations tout à fait correctes tant les candidats se font rares : " Il n'y a plus aucun temps dans le parcours scolaire qui permet au jeune de se confronter à la matière, dénonce Gabriéle Légeret présidente et fondatrice de l'asssociation de l'Or dans les Mains. Comment voulez-vous susciter des vocations si les feux ne sont pas au vert ? Aujourd'hui, en France, des atliers, des manufactures femrent, non pas faute de marché, mais faute de repreneurs. On croit beaucoup en l'intelligence de la main et cela que l'on développer auprès de l'éducation nationale grâce aux artisans qu'on sollicite pour venir dans les établissements."

Le ministère a prévu de sensibiliser, dès l'année prochaine, les élèves à ces métiers manuels tout au long du parcours au collège.