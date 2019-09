Bourges : vers une reconquête du commerce de centre ville ?

Bourges, France

A Bourges, le taux de vacance commerciale est passé de 19 % en janvier à 15,9 % en septembre... des résultats obtenus grâce à une série de mesures et la mobilisation de tous insiste l'adjoint au maire, Philippe Mercier : " La vacance commerciale qui était importante est passé de 19 % en début d'année à 15,9 % en septembre , ça veut dire qu'on ouvre plus de commerces, qu'on en ferme. On a donc inversé la tendance et c'est réconfortant. Cela veut dire également que beaucoup croient en l'avenir du centre ville."

La ville de Bourges a annoncé un programme de 38 mesures pour reconquérir le centre ville. © Radio France - Michel Benoit

Depuis cet été, la mairie de Bourges offre une aide au loyer pour les nouveaux commerçants. Ainsi, rue d'Auron, deux commerces en bénéficient. Une aide au loyer qui peut atteindre jusqu'à 600 euros par mois pour une période d'un an. Thibault Maudry a ouvert une épicerie 100 % berrichonne fin juillet, le trésor berrichon : " Moi, ça représente 250 euros. C'est toujours bon à prendre quand on se lance. C'est un plus. J'avais déjà prévu de m'installer et ça a été la bonne surprise. J'y ai droit parce que le local était vacant depuis plus de six mois. Ca permet de dégager un peu de trésorerie."

Thibault Maudry a ouvert " Le trésor Berrichon" cet été, rue d'Auron à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Six commerçants perçoivent pour l'instant cette aide au loyer, d'autres demandes sont à l'étude. Et en janvier, la mairie de Bourges va réduire de 15 % les taxes foncières sur les commerces de centre ville, annonce Philippe Mercier : " Moi, je veux inciter les propriétaires à jouer le jeu. Quand, ils refacturent les taxes foncières à leur locataire, ça fera une charge moindre pour le commerçant et j'espère que ça incitera également les propriétaires à baisser le montant des loyers."

La bataille contre la vacance commerciale n'est pas encore gagnée à Bourges, mais la ville se donne des armes pour la combattre. © Radio France - Michel Benoit

Le stationnement gratuit à partir de 17H00 et une carte résident à 20 euros par mois donnent aussi de bons résultats. Trente-huit actions pour reconquérir le centre ville sont lancées. Bourges fait partie des 222 villes à bénéficier du programme coeur de Ville. Cinq milliards d'euros versés par l'état en faveur des centres villes. La quasi totalité des rues de la vieille ville seront refaites, ainsi que les places emblématiques comme Cujas et Gordaine. Certains travaux pourraient démarrer dès l'année prochaine. Cette reconquête du centre ville est l'un des enjeux des prochaines élections municipales. Personne ne s'y trompe.