Bourges, ville morte samedi ?

Bourges, France

Sur Facebook, 2300 personnes ont fait savoir qu'elles viendraient à Bourges pour manifester et plus de 12.000 se disent intéressés. La préfecture est sur le pied de guerre, et le maire de Bourges prend les devants pour éviter le maximum de dégradations.

Le maire de Bourges, Pascal Blanc. © Radio France - Michel Benoit

A priori, le parcours des gilets jaunes devrait emprunter les grands axes autour du centre ville, les vieilles rues pavées et commerçantes devraient donc être préservées, mais la mairie préfère sécuriser au maximum les lieux : " C'est d'enlever tout mobilier urbain qui pourrait faire office de projectile, détaille Pascal Blanc, maire de Bourges. On va sécuriser le chantier de la maison de la culture et celui de l'îlot Victor Hugo. Le jardin de l'Archevêché sera fermé tout comme les musées, et les bâtiment publics, à commencer par l'hôtel de ville. Mais le risque zéro évidemment n'existe pas. " Le maire de Bourges recommande aux commerçants de baisser le rideau, d'autant que les clients ne devraient pas être nombreux.

Les rues médiévales de Bourges et leurs commerces seront-elles la cible de certains casseurs ? © Radio France - Michel Benoit

Même les horodateurs sont démontés pour éviter le vandalisme, comme sur les radars : " Ce n'est pas forcément l'argent des horodateurs qui intéressera les vandales, mais on veut surtout les préserver de tout risque de casse explique Pascal Blanc. On veut limiter les dégradations et le coût qu'elles représenteraient pour la collectivité. L'argent qu'on devra mettre pour les réparations, on ne pourra pas le mettre ailleurs." Sur internet, les gilets jaunes appellent à une manifestation pacifique... Bourges, ce n'est pas non plus les Champs Elysées, même si la préfecture du Cher, fut ville royale autrefois.