Bourget-du-Lac : cet été, les gendarmes patrouillent... à cheval !

C'est une première en Savoie, 12 militaires patrouillent à cheval tous les jours jusqu'à fin août sur les rives du lac du Bourget. Les cavaliers sont issus de la garde républicaine, du groupement de gendarmerie la Savoie ou sont des gendarmes réservistes.

Perchés sur leurs grands chevaux, les gendarmes attirent tous les regards sur leur passage. "Waouh, c'est magnifique, effet garanti !", s'exclame une vacancière sur la plage municipale du Bourget-du-Lac. Une patrouille équestre de deux militaires sillonne les rives du lac pour sensibiliser la population aux bons gestes à adopter sur les plages et contrôler les contrevenants. "Qu'est-ce que vous faites ici ?", interroge Evelyne, surprise de voir des chevaux. "C'est magnifique et c'est plus agréable que toutes ces motos ou vélos", souligne-t-elle. "On adore les chevaux, les vôtres sont vraiment beaux", finit la retraitée.

Ce jour-là, sept gendarmes forment la patrouille équestre. © Radio France - Louise Buyens

"Les chevaux sont des aimants"

Les équidés ont la cote, tout comme les gendarmes qui en profitent pour approcher la population différemment. "Ils sont plus impressionnants et en même temps plus proches parce que ce sont des personnes qui ont le sourire, ils nous parlent et ils nous laissent approcher leurs chevaux", sourit Danielle.

Attroupement d'enfants qui veulent tous caresser les chevaux. © Radio France - Louise Buyens

Un succès qui permet parfois aux gendarmes de récolter de précieuses informations. "Dans un secteur où il y a eu des cambriolages par exemple, on va rencontrer les gens et s'ils ont vu quelque chose ils vont nous le dire spontanément parce que le cheval est un aimant", assure l’adjudant David, en charge du commandement du poste provisoire au Bourget-du-Lac. Sur la plage, la présence des militaires rassure notamment Karima, directrice d'un centre de loisirs. "On ramène des enfants dans un endroit qu'ils ne connaissent pas donc savoir que toute cette sécurité est en place est rassurant".

La brigade équestre patrouille jusqu'à la fin de l'été et si l'opération fait ses preuves, elle sera renouvelée l'année prochaine.