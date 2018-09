Ce samedi, les élus inauguraient une nouvelle tranche de voie verte entre Beaune et Sainte-Marie-La-Blanche. Installée sur l'ancienne voie du tacot, un chemin ferroviaire, cette Véloroute de 6 kilomètres garantit la sécurité aux 900 habitants de ce village, ainsi que l'attrait des touristes.

Sainte-Marie-la-Blanche, France

Ça y est, la Véloroute de 6 kilomètres entre Sainte-Marie-La-Blanche et Beaune a été inaugurée ce samedi. Il ne faut que 10 minutes de vélo pour joindre ce village de 900 habitants, ce qui est plus rapide qu'en voiture en comptant la circulation pour se garer en ville.

🚲 C’est officiel, la nouvelle tranche de #veloroute entre Beaune et Verdun-sur-le-Doubs inaugurée par les élus : fini le cyclisme sur la départementale ! pic.twitter.com/nObSOM3cww — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) September 29, 2018

Une Véloroute qui a coûté 450 000 euros, financée par le département de la Côte d'Or, la communauté d'agglomération, la région Bourgogne-Franche-Comté et l'Europe. De quoi faire venir les touristes, mais aussi garantir la sécurité des habitants de la commune.

Fini le vélo sur la route départementale !

Cette voie verte se trouve sur l'ancien chemin de fer. Autrefois abandonné et pris par la terre, aujourd'hui goudronnée au milieu des arbres et des champs.

Ça nous arrange bien parce que ça nous évite de prendre la départementale pour aller à Beaune! Il y a beaucoup de circulation quand même... C'est très dangereux. Donc là, avec la Véloroute, on est tranquilles - Luc Malaisé, habitant de Sainte-Marie-la-Blanche

Luc et Liliane Malaisé, habitants de Sainte-Marie-la-Blanche et fans de cyclisme © Radio France - Sophie Allemand

"Sur les communes de Levernois et Sainte-Marie-la-Blanche, il y a 8 % de travailleurs qui utilisent le vélo pour leur trajet domicile-travail," explique Denis Thomas, vice-président en charge des aménagements de l'agglomération de Beaune. L'objectif est de faire augmenter ce chiffre, mais aussi de développer le volet touristique.

L'attrait des touristes

Le cyclisme touristique est très développé en Bourgogne, il attire beaucoup d'étrangers. Pour Michel Quinet, maire de la commune de Sainte-Marie-La-Blanche, l'idée est surtout de créer des haltes dans son village : "on a une boulangerie, une épicerie, un restaurant et une cave qui vend des produits locaux. On veut que cela soit à la bonne disposition de tous ceux qui emprunteront cette itinéraire."

En plus, cette Véloroute se prolonge de deux kilomètres pour atteindre Verdun-sur-le-Doubs, jusqu'aux bords de Saône.

L'ancienne halte de Sainte-Marie-la-Blanche a été réaménagée et des panneaux historiques façonnent la route © Radio France - Sophie Allemand

L'objectif est aussi de mettre en valeur le patrimoine ferroviaire : faire revivre la voie ferrée à travers le vélo. Les anciennes petites gares y ont été réaménagées.