Dijon, France

Ces grèves ont touché tout le réseau SNCF de Pâques à début juillet, faisant aussi perdre 7 % du trafic en cumulé à fin juillet à la SNCF Mobilités régionale, soit une perte de 5 millions de recette sur les trois mois de grève. Alors pour relancer l'usage des TER, la SNCF vous propose des promotions sur la région.

Quels mesures commerciales sur vos TER ?

Les grèves ont fortement affecté les 60 000 personnes qui prennent le TER tous les jours en Bourgogne-Franche-Comté

Les offres pour ceux qui prennent le TER de temps à autre, de plus de 26 ans :

Si vous achetez une carte de réduction 26 ans et plus avant le 15 septembre, vous gagnez un trajet. Soit un retour offert pour votre premier billet. Ceux qui ont acheté cette carte 26ans et + avant le 31 mars 2018, sa validité sera automatiquement prolongée d'un mois. Aucune démarche de votre part n'est nécessaire. Pour rappel, cette carte permet de bénéficier de réductions de 30 à 60 % sur vos trajets.

L'offre pour les habitués du TER

Jusqu'au 30 septembre, si vous prenez un abonnement annuel en ligne, la moitié de votre premier mois est offerte.

"Tout l'enjeu c'est de relancer la dynamique" - Emmanuel Guigon, directeur Régional adjoint SNCF mobilités Bourgogne-Franche-Comté Copier

Ces mesures concernent tous les utilisateurs des lignes TER en Bourgogne Franche-Comté.

Des usagers peu convaincus

"Je pense qu'il faut beaucoup plus que des réductions pour nous ramener à la SNCF," explique Tristan, qui ne semble pas convaincu. Avec les grèves et les tarifs, il a plus tendance à prendre le bus.

Certains usagers traumatisés par les désagréments de la grève ne sont pas prêts à reprendre le TER. D'autres sont obligés car c'est leur seul moyen de se déplacer, comme Louis : "moi je trouve ça insuffisant, pour nous autres qui utilisons tous les jours le train pour aller travailler."

"Moi le train c'est fini" : réactions d'usagers Copier

Les cheminots protestaient contre le projet du gouvernement de réformer leur statut et d'ouvrir le réseau ferroviaire à la concurrence. La réforme ferroviaire a finalement été promulguée par le parlement mi-juin. Pour Brice Vincindeau délégué CGT cheminots à Dijon, ce n'est pas le fond la problématique : "s'ils veulent supprimer 9000 kilomètres de voies sur 31 000, il n'y aura pas de réduction de tarifs : il n'y auras plus de trains."

Brice Vincindeau délégué CGT cheminots à Dijon:"c'est un pansement sur une jambe de bois de donner des tarifs" Copier

Une nouvelle tarification solidaire TER Bourgogne-Franche-Comté

Depuis le 1er juillet, les jeunes en réinsertion et les demandeurs d'emploi profitent de 75% de réduction sur les trajets.

Cette offre prend la forme de carte "tarif réduit solidaire" et de billet à "tarif réduit recherche d'emploi" sous présentation d'un justificatif d'inscription à une agence Pôle emploi de Bourgogne-Franche Comté.

Depuis le premier juillet les trains entre Besançon et Dijon ne sont plus contrôlés de façon systématique. Les équipes de contrôleurs sont déployées de façon aléatoires. Et surtout, attention, dès le premier septembre, les billets TER ne seront valables plus qu'un jour, au lieu de deux !