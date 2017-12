L'Insee dévoile, ce mercredi, les chiffres de son dernier recensement. Une enquête sur l'évolution démographique de la région entre 2010 et 2015. Résultats : la Bourgogne Franche-Comté n'attire pas beaucoup. Décryptage.

Nous sommes 2.820.940 Français à vivre en Bourgogne Franche-Comté. C'est 7.100 habitants supplémentaires entre 2010 et 2015 selon la dernière enquête de l'Insee. Pas de quoi se réjouir, c'est peu. La croissance démographique de la région, + 0.1% par an, est la plus faible de France Métropolitaine. Autrement dit, la population stagne.

La première raison est géographique. Les régions qui progressent le plus sont celles qui sont situées sur la côte Atlantique, en Bretagne, en Pays de la Loire, en région Occitanie, en Nouvelle Aquitaine ou encore en région Rhône Alpes. La mer, l'océan, le soleil sont autant d'arguments attractifs que ne possèdent pas notre région.

Les jeunes préfèrent partir !

"Le nombre d'actifs qui ont entre 25 et 40 ans sont plus nombreux à quitter la Bourgogne-Franche-Comté qu'à venir s'y installer" explique Moïse Mayo, directeur régionale de l'Insee Bourgogne France Comté. Mais sur ce point, notre région n'est pas un cas à part. "_Toutes les régions limitrophes de l'Ile-de-France voient leur population stagner ou augmenter très lentemen_t" précise-t-il.

Les régions limitrophes à la région Ile-de-France pâtissent de l'attractivité de Paris. - Insee

On manque de métropole.

Les régions où la population augmente sont des régions qui possèdent des métropoles entourées de villes moyennes. Ce n'est pas le cas de Besançon.