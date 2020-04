Bourgogne Franche-Comté : le Crédit municipal lance un prêt entraide

Le Crédit municipal, banque "sociale et solidaire", lance un prêt « entraide » pour aider les foyers actuellement en difficultés financières à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Ce prêt sera proposé sur une grande partie du territoire national et notamment dans les agences de Bourgogne Franche Comté. Dès que la crise sera derrière nous, il sera accessible à toutes les personnes en difficultés financières passagères et, qui disposent d’un revenu fixe régulier (éligibles au crédit), retraités compris.

Anticiper l’après confinement

L'objectif est d'anticiper le retour à une vie normale et permettre aux foyers impactés par cette crise de bénéficier d'un peu de répit. « Aujourd’hui, tout le monde est confiné. Chacun est dans son coin mais on imagine qu’avec le chômage partiel par exemple, beaucoup de foyers auront une baisse de revenus. Même s’il y aura eu moins de dépenses pendant la période de confinement, il y aura des découverts. Certaines personnes, certains foyers auront peut-être besoin d’un apport pour aller réparer une voiture par exemple », explique Yann Py, responsable de l’agence de Belfort pour le nord Franche-Comté.

1 000 euros remboursables sur douze mois au taux de 0,99 %

Ce prêt unique sera de 1 000 euros remboursables sur douze mois au taux de 0,99 % ce qui veut dire que 83,78 euros seront à rembourser chaque mois soit un coût de 5,48 euros. Le principe est donc de faire face à des difficultés économiques liées à la période actuelle. « Ce prêt, on l’a voulu d’un montant modéré pour qu’il soit accessible à tout le monde, même à des gens qui seraient déjà endettés. Tout le monde pourra avoir des difficultés. Même un couple qui aurait un prêt immobilier avec de gros revenus pourra solliciter un prêt entraide. L’idée pour nous, c’est d’être solidaire avec toute la population, avec tout le monde », ajoute Yann Py dont l'agence rayonne sur l'ensemble du nord Franche-Comté (Belfort Montbéliard).

Bientôt dans les agences de Belfort, Besançon, Auxerre, Dijon et Nevers

En Bourgogne Franche-Comté, ce prêt entraide sera proposé dans les agences du Crédit municipal de Belfort, Besançon, Dijon, Auxerre et Nevers. Les personnes intéressées peuvent déjà prendre contact avec ces agences par mail. Mais les prêts ne seront pas débloqués avant la reprise. Parallèlement, la banque continue de proposer son offre de prêt sur gages.