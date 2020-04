En Bourgogne-France-Comté, 3 centres ouvrent une soixantaine de places aux sans-abris touchés par le coronavirus : à Dijon, Besançon et Nevers. Une aide pour favoriser le confinement des personnes malades sans domicile. Des chèques alimentaires seront aussi distribués.

Bourgogne-Franche-Comté : plus de 60 places pour accueillir les sans-abris malades du coronavirus

En Bourgogne-Franche-Comté, plus de 60 places pour héberger les sans-abris atteints du coronavirus. Au total, trois centres sont concernés : Dijon, Besançon et Nevers. Des chèques alimentaires de 3€50 seront distribués aussi en aide aux plus démunis.

Trois centres et 60 places

Pour accueillir les sans abris, trois centres d'aide ouvrent des places dans la région. Des centres qui permettent la prise en charge de personne diagnostiquées comme malades, et en difficulté financière.

12 places Dijon (déjà ouvert depuis début de la semaine)

(déjà ouvert depuis début de la semaine) 7 places à Besançon (déjà ouvert depuis début de la semaine)

(déjà ouvert depuis début de la semaine) 40 places à Nevers (en cours d’ouverture)

Des chèques de 3€50 distribués aux plus démunis

Des chèques service de 3€50 sont distribués à partir de ce week-end, pour agir en complément de l’aide alimentaire classique. Ces chèques sont destinés aux personnes en situation de squat, ou hébergées en ce moment dans des hôtels et qui ne peuvent pas se faire à manger.

Des tickets distribués dans chaque préfecture et redistribués aux personnes qui en ont besoin par les associations. En moyenne, deux chèques par jour et par personne doivent être distribués. Le montant sera adapté en fonction des besoins.

30 000 euros ont été injectés dans les trois banques alimentaires de la région. Le but : donner des produits alimentaires et hygiéniques des personnes qui en ont besoin.

Plus de 1000 citoyens bénévoles inscrits

Un dispositif de réserve civique a été mis en place, pour ceux qui souhaitent donner de leur temps pendant la période de confinement : jeveuxaider.gouv.fr. Le site de bénévolat pour les citoyens propose quatre types de missions :

Aide alimentaire et d’urgence

Garde des enfants pour aider les soignants

Lien social avec les personnes les plus fragiles : téléphones, mail, échange vidéo

Services de proximité, comme faire les courses pour des voisins isolés

1025 bénévoles se sont inscrits sur le site dans la région Bourgogne-Franche-Comté.

Des étudiants dans le social mobilisés

Autre élan de solidarité dans la région : 190 étudiants dans le social se déclarent prêts à venir en aide. Aujourd'hui, 120 collectivités se disent intéressées pour accueillir ces étudiants et déjà 54 missions finalisées à ce jour.