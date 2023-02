Bourgogne-Franche-Comté : une association expédie un générateur électrique de 20 tonnes en Ukraine

On est habitués aux convois de vêtements ou de nourriture pour l'Ukraine, mais ce jeudi 2 février l'association Ukraine-Dijon-Besançon réussit un joli tour de force. Elle expédie un générateur électrique de 20 tonnes dans ce pays en guerre.

Il s'agit d'un don de la société d'autoroute APRR. L'appareil est assez puissant pour alimenter un hôpital ou le quartier d'une ville.

Il sera chargé sur un convoi exceptionnel prés de Montbéliard (Aire Ecot -Nord sur l'A36). Avant de prendre la route de l'Ukraine, le convoi va passer vers 16 heures par Dijon pour récupérer deux palettes de vêtements chauds et de médicaments, actuellement stockées dans les locaux de la Banque Alimentaire rue de Skopje.

Ce générateur de 750 KVA peut éclairer un hôpital - UDB

Direction enuite Pokrovsk, une ville proche de Donetsk à 60 km du front. "Nous sommes aujourd'hui reconnus par les entreprises" se félicité Tétiana Yablonska, la présidente de l'association Ukraine-Dijon-Besançon. "C'est un mécène belge, l'entreprise Hardy's Industries, qui finance le transport. APRR offre ce générateur et l'association Ukrainienne "The Power of Human" l'installera."

250 tonnes d'aide humanitaire en moins d'un an

L'association poursuit ses collectes et ses convois réguliers. "En un an, on a pu expédier 250 tonnes de nourriture, de vêtements, de médicaments, et cela grâce à vous tous les Bourguignons et les Francs-Comtois. Un grand merci à toutes et à tous" souligne Tétiana Yablonska.

Pour ses prochains envois, l'association cherche surtout des médicaments, des pansements, des garrots. Grâce a une association beaunoise, elle a pu collecter 100 bouteilles de bétadine pour les blessés.