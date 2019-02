Bourgogne : le trafic des TGV fortement perturbé par une panne électrique dans l'Yonne tout ce lundi

Le trafic des lignes TGV Sud-Est et Rhin-Rhône a été très perturbé ce lundi 18 février, à cause d'une panne d'alimentation électrique survenue à Pasilly dans l'Yonne à 7 h du matin. Des centaines de passagers sont restés bloqués en Bourgogne ; en début d'après-midi, le trafic reprend doucement.

Dijon, France

Aucun train n'a circulé au nord de la ligne TGV Sud-Est dès 7 h ce lundi matin. Le ralentissement est dû une panne de caténaire électrique survenue entre Tonnerre et Pasilly dans l'Yonne), juste avant la bifurcation de cette ligne vers la desserte de Montbard et Dijon (Côte-d'Or).

Le trafic des trains qui traversent la Bourgogne s'en est trouvé fortement perturbé, retrouvez plus bas notre reportage à bord.

Le trafic a repris à 15 h sur une voie seulement, à vitesse limité : les trains circulent à 160 km/h au lieu de 320 km/h. L'autre voie doit ouvrir vers 18 h, mais les TGV seront toujours détournés. Il faut compter 2 à 3 h de retard jusqu'à ce soir inclus.

Le TGV INOUI 6642 est prévu avec un retard de 3 heures à son arrivée à Paris Gare de Lyon. Depuis 7h, le trafic est interrompu entre Pasilly et Tonnerre dans l'Yonne à cause d'une panne d'alimentation électrique. 1/* — SNCF (@SNCF) February 18, 2019

Immersion à bord du train le plus retardé ce lundi en Bourgogne : le PAris-Dijon de 6h49

Les trains ont dû emprunter un autre itinéraire, celui de la voix classique et non rapide, entre Paris et Lyon et entre Mâcon et Paris, "afin de contourner la zone de l'incident", précise la SNCF.

C’est le cas notamment du TGV Paris-Dijon-Mulhouse, parti à 6 h 49 de Paris-Gare de Lyon. Celui-ci est arrivé à 12 h 30 en Gare de Dijon, au lieu de 8 h 33. Une de nos reporters était à bord, avec d'autres passagers dont la journée se trouve bien perturbée par cet incident.

Des passagères qui se rendaient à Paris. Elles sont montées à Montbard pour revenir en arrière vers Lyon, sans place assise © Radio France - Sophie Allemand

La queue au wagon restaurant n'a pas désempli, allant jusqu'à une quasi rupture des stocks © Radio France - Sophie Allemand

Un incident qui affecte autant la Franche-Comté que Marseille

Les perturbations concernent "tout l'axe Sud-Est, donc les TGV dans les deux sens depuis ou vers Lyon, Marseille, Nice, Montpellier, Perpignan, la Suisse...", indique la SNCF.

La ligne Rhin-Rhône, reliant Dijon à Mulhouse par Besançon TGV et Belfort TGV, est elle aussi touchée par la panne. On compte des retards allant jusqu'à 1h15, en raison des trains circulant à vitesse réduite sur la portion Dijon-Paris.