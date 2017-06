Bourgogne : les guides conférenciers se regroupent en collectif

Les guides conférenciers sont inquiets pour l'avenir de leur profession. Face à la concurrence d'Internet et des greeters, les guides indépendants en Bourgogne se regroupent en collectif. Le 2 juillet 2017, sur la route des Grands Crus, ils vous invitent à découvrir leur savoir-faire.

Les guides conférenciers sont inquiets. Ils font partie des professions réglementées dont les dispositions sont revues par la loi Macron. Alors pour faire face à la concurrence d'Internet ou des greeters, ces guides bénévoles d'un jour, les guides indépendants en Bourgogne ont décidé de se regrouper en collectif.

Guide-conférencier, un vrai métier

Un métier qui nécessite une vraie formation explique Charlotte Fromont, guide-conférencière en Bourgogne, et qui débouche sur l'obtention d'une carte professionnelle après avoir passé un examen. Et pour "passer l'examen, il faut investir de l'argent et du temps, parce que toutes les formations ne sont pas gratuites. Notre diplôme permet de garantir qu'on a des bases solides en histoire, en art, en architecture."

"On ne fait jamais deux fois la même visite" - Charlotte Fromont, guide-conférencière

Pour cette passionnée d'histoires et d'Histoire, "guide-conférencier, ce n'est pas juste apprendre un texte, on fait beaucoup de recherches et nos commentaires changent tous le temps en fonction des gens." Il y a aussi la responsabilité de la sécurité des personnes mais aussi des lieux visités. "_Dans les musées par exemple, on doit faire attention à ce qu'ils n’abîment rien."_précise Charlotte Fromont.

Un collectif pour défendre la profession

Alors face à la concurrence, les guides indépendants ont choisi d'unir leurs forces dans un collectif. Vingt-cinq guides y participent ils sont tous titulaires d'une carte de guide local, de guide national ou de guide-conférencier, donc ce ne sont que des guides diplômés. L'idée de monter ce collectif est né d'un constat, raconte Charlotte Fromont, "on veut montrer aux gens ce que c'est que notre métier." Parce que les guides ont de multiples compétences et sont parfois amenés à faire des trucs rigolos parfois se déguiser ou faire une visite en patin à roulettes !

Il est essentiel de mieux communiquer, poursuit Charlotte Fromont. "Il faut qu'on montre aux gens ce qu'est notre métier, que c'est loin d'être rébarbatif. Au contraire, on peut s'amuser, s'éclater, partager, discuter!"

Deux rendez-vous à venir

Le collectif sera donc présent pour les 80 ans de la route des Grands Crus et le Mois du Climat, "pour montrer que nous ne sommes pas que devant les façades, on peut être dans les vignes et raconter l'histoire des vignobles" explique la guide-conférencière.

"Cet événement, ce sera je l'espère un grand moment de partage et de rigolade. On parle d'un rallye, mais ça va au-delà, ce sont vraiment les gens qui vont s'approprier le parcours dans le sens qui leur fait plaisir" conclut la guide.

Le collectif vous donne rendez-vous le 2 juillet, sur la route des Grands Crus de Bourgogne pour découvrir leur savoir-faire.