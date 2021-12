Bourgogne : les maisons de santé et l'argent, des solutions efficaces contre la pénurie de médecins ?

"La pénurie de médecins est un des problèmes les plus importants aujourd'hui de notre pays" :

c'est ce qu’a déclaré Emmanuel Macron, mercredi 8 décembre, sur France Bleu Pays d'Auvergne. Le problème concerne aussi la Bourgogne. Si les villes principales sont épargnées, il reste des communes où les habitants doivent faire des kilomètres pour trouver un médecin. Les collectivités incitent donc les professionnels de santé à s’installer dans leurs territoires. Elles mettent en place des maisons de santé regroupant plusieurs médecins. Elles peuvent aussi inciter les praticiens à venir, notamment avec de l'argent versé durant les études des futurs et futures médecins. Est-ce que tout cela suffit pour que les médecins restent dans ces territoires ? C’est la question de votre dossier +INFO.

Des maisons médicales efficaces

La première solution pour lutter contre la manque de médecins, c’est de les regrouper. C’est ce que fait depuis fin 2015 la commune de Marsannay-le-Bois, à une dizaine de kilomètres de Dijon. Il existe une maison médicale qui regroupe 12 médecins et professionnels de santé tels que des infirmières, des psychologues ou encore des kinésithérapeutes. Depuis, cette initiative est bien accueillie parmi les 837 habitants. C’est le cas de Daniel, 70 ans, retraité de la commune. « C’est pratique car ça me permet d’aller consulter l’infirmier, le podologue à seulement 5 minutes de chez moi. Avant, il fallait que j’aille jusqu’à Saint-Julien, qui est bien doté aussi, à cinq ou six kilomètres d’ici », explique cet homme.

Pour Daniel, 70 ans, la maison médicale de Marsannay-le-Bois permet de trouver un médecin rapidement et près de chez lui © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Comme Marsannay-le-Bois, Semur-en-Auxois (Côte-d’Or) a suivi cet exemple. La commune de plus de 4.000 habitants a ouvert une maison de santé pluridisciplinaire en mai 2020. Les effets positifs n’ont pas tardé. Cette création a entraîné l’installation de plusieurs médecins dans la ville. « Ca a amené l’installation de deux autres médecins généralistes en ville, qui travaillent en lien avec la maison de santé. Nous avons en fait quatre nouveaux médecins généralistes sur Semur. Un spécialiste doit s’installer prochainement dans cette maison de santé, de même qu’un autre cabinet qui est en négociation actuellement », s’enthousiasme Catherine Sadon, maire de la commune.

La maison médicale de Marsannay-le-Bois regroupe 12 professionnels de santé, depuis fin 2015 © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Une incitation financière pas toujours suffisante

D’autres collectivités ont choisi de miser sur l’argent. C’est le cas dans le nord de la Côte-d’Or. La collectivité de communes du Châtillonnais a mis en place un système de bourses depuis 2019. Le principe : 700 euros versés chaque mois pendant quatre ans à ces futurs médecins, durant leurs études. En échange, ils doivent s’engager à s’installer dans une des 107 communes de la communauté, pour une durée égale à celle où ils ont reçu cette bourse.

Pour le moment, ce n’est pas suffisant, selon Jérémie Brigand. Il est président de cette communauté de communes. « En ce moment, nous avons signé une convention avec une étudiante. Il lui reste encore cinq ou six ans d’études. Elle ne s’installera pas avant 2026 ou 2027 au plus tôt, dans la communauté de communes. C’est une solution à moyen terme, mais pas à court terme », se désole Jérémie Brigand. Ce n’est pas faute d’avoir informé les étudiants, estime-t-il : « On a démarché les étudiants de Paris, Reims et Nancy par mail, et distribué des tracts directement sur le site de la faculté de médecine de Dijon ». Il réclame l'intervention de l'Etat pour forcer les médecins à s'installer dans ces communes touchées par les déserts médicaux.

Des médecins salariés pour les départements

À l’autre bout de la Bourgogne, les quelque 550.000 habitants de la Saône-et-Loire subissent aussi les conséquences de la désertification médicale. Le département a donc choisi depuis 2018 d’implanter des maisons de santé départementales, à travers son territoire. Ces médecins sont employés comme salariés, dans toute la Saône-et-Loire. Ils exercent dans les 6 centres de santé et les 22 antennes réparties à travers le département.

« Depuis 2018, nous avons recruté 70 médecins qui travaillent en tant que salariés pour le département. À présent, tous continuent d’exercer sauf quelques-uns qui ont fait valoir leurs droits à la retraite et une praticienne de santé qui est repartie pour se rapprocher de son conjoint », explique André Accary, président du Conseil départemental. La collectivité passe désormais à la vitesse supérieure, puisqu’elle recherche désormais des spécialistes comme des gynécologues ou encore des dermatologues.