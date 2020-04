Bourgogne : pour la Semaine sainte, les diocèses se lancent sur internet

La pratique religieuse est aussi touchée par la crise sanitaire et la situation de confinement en France, due au coronavirus. Pour permettre aux fidèles de suivre la Semaine sainte, qui débute dimanche 5 avril, les diocèses de Saône-et-Loire et de Côte-d'Or se lancent sur internet.

Pour la Semaine sainte, les diocèses de Saône-et-Loire et de Côte-d'Or se lancent sur internet

En pleine période de confinement, et avec les fêtes religieuses qui arrivent, difficile pour les fidèles de suivre les cérémonies. La Semaine sainte commence dimanche 5 avril, et il est impossible de se réunir. Pour y faire face, les diocèses de Saône-et-Loire et de Côte-d'Or ont décidé de proposer des rendez-vous sur internet.

Le diocèse d'Autun donne rendez-vous sur Facebook

Durant la Semaine Sainte, Monseigneur Rivière donnera en vidéo sur le site une méditation quotidienne. "Il présidera des célébrations filmées, concélébrées avec les prêtres vivant à Autun", précise le diocèse. Les personnes qui le souhaitent pourront s’y associer en les visionnant en direct depuis le site du diocèse ou sa page Facebook.

Les rameaux bénis à travers l'écran de l'ordinateur

Pour dimanche 5 avril, lors de la fête des Rameaux, une messe filmée sera donnée à 9h, sur le même site internet. "A la maison, chacun se munit d’un rameau, quelqu’un porte une croix ou un crucifix, précise le diocèse. Monseigneur Rivière, via les écrans, bénira les Rameaux."

Le reste du programme en Saône-et-Loire :

La messe chrismale : reportée au samedi 16 mai 2020 à 10h à la cathédrale d’Autun

Jeudi 9 avril, Jeudi Saint : Célébration filmée à 18h

Vendredi 10 avril, Vendredi Saint : Célébration filmée à 16h30

Samedi 11 avril, Samedi Saint : Célébration filmée à 22h

Dimanche 12 avril, Pâques : Messe filmée à 9h

Le diocèse de Dijon fourni un document en ligne pour suivre la semaine sainte

Le diocèse de Dijon met à disposition des fidèles un guide pour suivre la semaine sainte sur son site internet. "Nous prierons donc confinés chez nous, seuls ou avec nos tout proches, en union avec les chrétiens du monde et en intercession pour tous les hommes", précise le diocèse.