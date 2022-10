Bourgoin-Jallieu : après plusieurs reports, la piscine Alice Milliat ouvre enfin ses portes au public

Elle a joué avec l'impatience des férus de natation mais cette fois ça y est, la piscine Alice Milliat de la CAPI ouvre ses portes au public. Les premiers nageurs ont pu tester le tout nouveau bassin de 25m ce lundi 3 octobre à Bourgoin-Jallieu. Prévue à la fin du mois d'août, l'ouverture a été repoussée jusqu'à l'automne à cause de retards sur le chantier.

Les premières personnes qui ont testé l'eau, ce sont les nageurs du CSBJ natation, des scolaires ainsi que des participantes au cours d'aquagym. Si elle apprécie le cadre, Eliane n'était pas mécontente de sortir car "l'eau était froide, et on a eu un problème de casier, on n'arrivait plus à les ouvrir mais pour une première fois, ce n'est pas grave !" Cette retraitée regrette aussi l'absence d'un escalier pour les personnes qui ont du mal à se déplacer.

Le bassin est désormais suffisamment grand pour accueillir les associations et le public en même temps. © Radio France - Noémie Philippot

Moderne, claire, cette piscine représente tout de même un vrai plus, "plus grande et plus de place que les autres", "j'aime bien le côté lumineux, ça change de certaines piscines du coin", détaillent Magalie et Valérie. Mais elles aussi relèvent une eau un peu trop froide à leur goût.

Une piscine qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme

La température tourne autour des 27 degrés. Pour les nageurs du CSBJ, c'est bien mieux que lors des entraînements qui se sont prolongés à l'extérieur en attendant l'ouverture. "Enfin ! On a fait une petite semaine de trop à Rajon, il faisait un peu froid... On est bien content d'être au chaud", sourit Maxime, responsable du pôle loisir et éducateur au club.

Il est possible de régler la profondeur de la piscine sur une partie du bassin, d'où cet affichage sur l'un des murs du bâtiment. © Radio France - Noémie Philippot

On m'a toujours dit qu'il y aurait une nouvelle piscine sur Bourgoin depuis que je suis tout petit !

Licencié depuis l'âge de cinq ans au CSBJ, c'est un moment particulier pour lui. "On m'a toujours dit qu'il y aurait une nouvelle piscine sur Bourgoin depuis que je suis tout petit", raconte le jeune homme, "j'ai enfin l'honneur d'y être en tant que salarié ! Ça a fait quelque chose de fermer la tournesol et maintenant d'ouvrir celle-ci, c'est une belle étape dans la vie du club et de tous nos nageurs."

Les nageurs sont d'ailleurs 640 cette année, plus que les années précédentes grâce à la taille de la piscine Alice Milliat. Et qu'ils se rassurent, elle ne devrait pas fermer à cause des factures d'énergie puisque cet équipement va recevoir le label "bâtiment à énergie positive". L'eau est recyclée au maximum et elle est chauffée avec le réseau urbain de la ville, raccordé à l'usine d'incinération de Bourgoin-Jallieu.