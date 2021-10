Bourgoin-Jallieu : le trafic de drogue alimente les échanges sur la destruction du pont Saint-Michel

Les travaux de destruction du pont Saint-Michel vont commencer avec le désamiantage au printemps 2022, avant la démolition du pont pendant l'été. Pour les riverains et le maire, la création d'un espace plus ouvert peut permettre de lutter contre le trafic de drogue dans le quartier.

La destruction du pont Saint-Michel se rapproche petit à petit à Bourgoin-Jallieu en Isère. Sa structure est défectueuse, au point qu'il ne peut pas être rénové. Le maire Vincent Chriqui a présenté le calendrier du chantier jeudi 30 septembre à la Halle Grenette devant une cinquantaine de personnes, élus compris.

Le désamiantage et les destructions intérieures débuteront au printemps 2022. Pour voir le pont s'effondrer, il faut attendre jusqu'à l'été. Un délai beaucoup trop long pour Jean-Michel, habitant de la place Charlie Chaplin qui s'attendait à voir la destruction du pont dès le mois de janvier prochain. "Nous sommes inquiets parce que dans notre quartier, nous sommes embêtés par les dealers qui sont là jours et nuit. Ce qui nous inquiète, c'est qu'avec le report, on va encore un hiver et un été qui vont être désastreux."

Détruite le pont, une solution contre le trafic de drogue

Comme lui, d'autres habitants interpellent le maire sur cette problématique. Jean-Michel y voit une possibilité de lutter contre le trafic de drogue et c'est aussi l'analyse de Vincent Chriqui. "En remplacement du pont, on va avoir un confort, une attractivité visuelle, mais c'est vrai qu'on attend aussi d'avoir des espaces beaucoup plus ouverts alors que les dealers aiment bien avoir des petits recoins où se cacher, c'est aussi une manière de lutter contre ça." De nouveaux escaliers vont être construits ainsi que des ascenseurs pour relier les dalles au boulevard.

Avec la destruction du pont Saint-Michel, le quartier devrait être beaucoup plus ouverts. Sans recoins à l'abris des regards, les élus espèrent que cela va dissuader les dealers de s'y installer. © Radio France - Noémie Philippot

Si certains riverains redoutent une période difficile en terme de bruit et de circulation avec les travaux, Bernard, berjallien d'adoption est presque impatient. "Lorsque j'ai appris qu'il y avait des faiblesses dans la structure, j'ai été très heureux ! C'est une bonne excuse pour le mettre par terre" confit-il, avec déjà des suggestions pour maintenir un lien entre les anciennes communes de Bourgoin et Jallieu. "Dans mon rêve, je vois une passerelle un peu étroite, des petites herbes, des fleurs par-ci, par-là. Quelque chose de plus léger, qui ne soit pas une barre !"

Ce débat-là viendra plus tard selon Vincent Chriqui. S'il assure avoir été dès le début du projet favorable à une passerelle pour le symbole, le maire estime qu'il "faut qu'on voit sans le pont parce qu'on va avoir ce grand espace très dégagé. Ça va être une vision totalement différente de la ville, de cette artère, et je pense que tout le monde réfléchira différemment une fois qu'on aura cette perspective."

La question budgétaire alimentera la réflexion puisque la destruction du pont et le nouvel aménagement, sans passerelle, représentent déjà une enveloppe de deux millions d'euros pour la mairie. Elle estime qu'une passerelle coûterait environ 600.000 euros, ce qui repousse très probablement ce projet à la prochaine mandature.