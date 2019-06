Bourgoin-Jallieu : un nouveau théâtre en 2023

Bourgoin-Jallieu, France

Depuis l'incendie qui a détruit le théâtre Jean Vilar en 2010, il devait être reconstruit. Et puis le projet avait été abandonné pour des raisons budgétaires. L'équipe municipale actuelle avait rouvert le dossier il y a 5 ans. Et puis plus rien. Ce mardi soir le maire de Bourgoin Vincent Chriqui a dévoilé un premier projet d'un futur théâtre, devant une soixantaine de Berjalliens en réunion publique.

Le nouveau théâtre - qui ne devrait pas porter le nom Jean-Vilar - sera à côté du Monument de la Paix, en centre-ville de Bourgoin, en face de la place de la République, le déménagement du commissariat et de la crèche aux abords permettant désormais à cet espace d'être valorisé. Pour le reste, rien n'est fixé. Si ce n'est l'établissement d'un calendrier : une fois le projet complètement élaboré, il sera débattu en conseil municipal cet automne, un concours d'architecture sera lancé en décembre, pour s'achever dans un an pour une ouverture du théâtre en 2023.

Beaucoup de questions en suspens pour le moment

"Je ne pense pas que ce soit réaliste de faire une salle de 700 ou 800 places, et que chaque spectacle soit pour 700 ou 800 personnes" estime Vincent Chriqui. Les pistes de réflexions se dirigent plutôt vers une nouvelle salle qui devrait compter au moins 400 places modulables, permettant d'accueillir plus de monde de manière exceptionnelle. Contrairement à ce qui avait été imaginé par l'équipe municipale à son arrivée en 2014, il ne s'agira pas d'une salle multimodale. "En revanche, une salle de spectacle 'très théâtre' ou une salle dans laquelle on peut faire aussi de la musique ou d'autres types de représentations, ça c'est une question qui reste ouverte" s'interroge le maire.

Le maire Vincent Chriqui pense également à intégrer dans le bâtiment d'autres activités (par exemple les services culturels de la ville ?), ainsi qu'un lieu de vie, comme un café, ou un espace de coworking. Là encore, rien n'est fixé. Lors de la réunion mardi soir, la question d'un logement pour les artistes à résidence a été notamment soulevée par une Berjallienne.

Côté budget, une première estimation du projet avoisine les 5 millions d'euros.