À Bourgoin-Jallieu, une marche pour Charazed Bendouiou, fillette disparue il y a trente ans

Le 8 juillet 1987, Charazed Bendouiou, dix ans,devenait une des dix enfants "disparus de l'Isère", elle disparaissait de son quartier de Champ-Fleuri à Bourgoin-Jallieu. Famille et amis marchaient hier, trente ans plus tard, pour ne pas oublier.

"Bien évidemment, que ça a marqué tout le monde, et que ça continue de marquer tout le monde". Aïcha laisse plusieurs larmes s'échapper, puis se reprend : "on est toujours là pour se souvenir, pour la famille". Habitante du quartier de Champ-Fleuri, elle avait une dizaine d'années en 1987. Dix ans, comme Charazed Bendouiou, son amie, enlevée alors, sans jamais qu'on la retrouve.

30 ans que Charazed à disparu sans laisser de traces à Bourgoin. Famille et proches marchaient pour elle aujourd'hui. #DisparusDeLiserepic.twitter.com/5cpaD1GGgE — France Bleu Isère (@bleu_isere) July 8, 2017

La vérité en quête

"Je ne sais pas si elle est morte, si elle souffre, si on m'annonçait son décès ça irait [elle pourrait faire son deuil], mais là je veux la vérité". La maman de Charazed marche un peu devant Aïcha, dans le cortège commémorant les trente ans de la disparition de sa fille, sillonnant Bourgoin-Jallieu. Depuis trois décennies la famille Bendouiou se bat pour obtenir la vérité.

Au centre, la maman de Charazède espère encore connaître la vérité sur sa fille. © Radio France - Alexandre Berthaud

Un pas a d'ailleurs été fait cette année, avec la réouverture du dossier. Cette marche, pour Faïrouz, la soeur de Charazed, c'est aussi dire à des éventuels témoins qu'il est temps de parler. "On a déjà un témoignage, un c'est bien, deux c'est mieux", pour corroborer l'histoire, "on veut libérer la parole"**.**

Un mystère de trente ans

Cette marche c'est aussi pur se souvenir, et prévenir aussi. "On ne savait pas ce que c'était un prédateur à l'époque", explique Faïrouz. Aujourd'hui de nombreux jeunes sont dans le cortège, tout le monde n'a pas connu la petite Charazed mais tous connaissent son histoire. La petite est descendue jouer dans la cour, en passant par le local poubelle. Personne ne l'a revue.

Sur les tee-shirts, la photo de la petite Charazède Bendouiou et la date de son enlèvement : le 8 juillet 1987. © Radio France - Alexandre Berthaud

"On se pose des questions, on n'a pas de réponses", résume Driss, adolescent et neveu de la disparue. La famille ne perd pas espoir, et avec la réouverture du dossier cette année espère résoudre ce mystère. Parmi les dix enfants disparus en Isère entre 1983 et 1996, six ont été retrouvés morts. Le sort des autres n'est pas connu, et trente ans après, les Bendouiou marchent encore, à la recherche d'une petite fille qui aurait aujourd'hui 40 ans.