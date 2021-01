Bourogne : bientôt des produits en circuit court grâce à une habitante du village

Une habitante de Bourogne dans le Territoire de Belfort s'est lancée dans le développement d'un réseau de circuit court dans son village et alentours. Marie Duhamel, 35 ans et mère de famille, vient de créer un espace pour sa commune sur le site locavor.fr. Il s'agit d'une plateforme internet adepte du "consommer local" sur laquelle les personnes peuvent s'inscrire gratuitement pour commander de la viande, des légumes, etc,... issus de productions locales. La demande est forte et Marie Duhamel a voulu combler un manque autour de chez elle. " Ici, il n'y a plus de marché et si on veut du local, il faut prendre la voiture et aller sur Belfort, Montbéliard, Delle. Nous, on est au milieu de tout ça et on a rien. Le but, c'est de proposer le plus de produits possibles et éviter aux gens d'aller en grandes surfaces", explique la porteuse du projet.

L'obligation d'avoir au moins 100 personnes inscrites

Pour permettre aux consommateurs de bénéficier de ce nouveau service, il y a un impératif à respecter. Il faut qu'au moins cent consommateurs s'inscrivent et deviennent membres du groupe de Bourogne crée sur le site locavor.fr (voir capture d'écran plus bas). Le compte est presque bon grâce à des "clients" qui habitent le secteur. " On a beaucoup de gens de Bourogne mais aussi de Morvillars, Grandvillars, Méziré, Autrechêne, Réchésy", indique Marie Duhamel. Les inscriptions sont gratuites et sans engagement.

Une vingtaine de producteurs déjà partants

Une vingtaine de producteurs locaux a déjà répondu à l'appel. " Nous avons déjà du miel, de la bière artisanale, du vin et des jus de fruits d'Alsace, du poisson et fromages : comté et de chèvre", détaille Marie Duhamel. Les commandes seront clôturées le vendredi soir pour permettre aux producteurs d'organiser les livraisons. Dès que le nombre d'adhérents suffisant est atteint, les consommateurs pourront faire leurs achats sécurisés directement sur le site internet et la distribution se déroulera chaque lundi en fin d'après-midi sur le parking de la médiathèque de Bourogne. Même si la crise sanitaire a mis un coup de frein au projet, Marie Duhamel espère commencer les premières distributions dés février. Elle précise que ce sont les producteurs qui fixeront les prix.

La page d'accueil pour devenir membre du groupe de Bourogne sur le site locavor.fr - Site lovacor.fr (capture d'écran)

Il existe déjà une communauté locavor en nord Franche-Comté. Elle est située à Pont de roide, un service précieux pour les consommateurs du secteur.

>> Ici le lien pour s'inscrire sur le site locavor et devenir membre du groupe Bourogne.