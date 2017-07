"Bourse au mérite" reversée à des associations : Laurent Wauquiez dénonce un "coup de pub" politique

Le patron d'Auvergne-Rhône-Alpes a réuni ce weekend les lycéens ayant obtenu la mention TB au bac, ceux qui vont recevoir en récompense la bourse régionale de 500 euros. L’occasion de réagir à la mobilisation de quatre jeunes Lyonnais, qui veulent reverser cet argent à des associations.

Une centaine de personnes, des lycéens venus de toute la Haute-Loire avec leurs parents se sont retrouvés dans un bar à bières d’Yssingeaux, pour rencontrer Laurent Wauquiez. C’est le patron de la Région qui les a conviés, afin de les féliciter pour leur mention TB obtenue au baccalauréat, et de les soutenir. "Je vous donne mon adresse mail personnelle, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n’hésitez pas !" sourit d'ailleurs Laurent Wauquiez.

Après avoir adressé un petit mot à chaque lycéen présent, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a réagi à l’action menée par quatre lycéens lyonnais, que France Bleu Saint-Étienne Loire vous révélait la semaine dernière : des jeunes ayant obtenu la mention très bien, et qui prévoient de reverser les sous de leur "bourse au mérite" à des associations, histoire de dénoncer la baisse des subventions régionales depuis l’élection de Laurent Wauquiez. "Que des lycéens aient envie de s’engager en politique, qu’ils aient un discours politique, et qu’ils décident de donner cette bourse (…) c’est leur totale liberté", affirme Laurent Wauquiez. Qu’ils s’engagent en critiquant Laurent Wauquiez, c’est très bien aussi. Mais je voudrais aussi que ces lycéens, qui ont les moyens, n’oublient pas les autres".

Laurent Wauquiez donne l’exemple de Françoise, cette mère de famille élevant seule ses deux enfants, et qui ne peut pas, pour l’instant, financer les études de sa fille, qui vient d’être admise à Science-Po Paris : "Elle, malheureusement, elle n’aura pas les moyens de faire un coup de pub dans les médias : la bourse, elle va devoir l’utiliser pour financer ses études".

Quand on est étudiant, on a envie de faire du cinéma, c’est bien. Mais il faut pas oublier qu’il y a des réalités qui peuvent être plus dures – Laurent Wauquiez, président de la Région