Bourse aux skis : "Je viens ici pour les prix attractifs !"

Paire de ski, snow, chaussures, casques ou encore bâtons.... Vous pouvez facilement trouver votre bonheur à la bourse aux skis de Marignier, Haute-Savoie. "Et pour des prix attractifs !", s'extasie Guillaume, venu équiper ses deux fils de 12 et 3 ans.

Beaucoup de parents viennent en effet ici pour faire de bonnes affaires pour leurs enfants. "Surtout quand ils n'ont pas fini de grandir, c'est plus économique !", acquiesce Eva. Cette maman de trois adolescents cherchent des chaussures et des snow. La famille skie de décembre à mars chaque année, il faut donc s'équiper à petits prix !

Un espace enfant qui s'est agrandi

Pour satisfaire cette demande grandissante, le ski-club Thiez-Marignier, organisateur de l'évènement, ne cesse d'améliorer son espace vente. "Nous sommes passés à l'informatique pour les caisses et surtout nous avons agrandit l'espace enfant !", explique Maxime Viollet, président du ski-club. Dans cette zone située au fond du hangar, les paires de ski vont de 5 à 150 euros.

"Il n'y a plus qu'à choisir la couleur", anticipe Guillaume. Un détail qui a son importance pour Vincent, vendeur dans un magasin spécialisé, venu donner un coup de main à la bourse. Il s'occupe de l'espace enfant et l'esthétique des ski n'est pas à prendre à la légère pour les plus jeunes.

Guillaume et son fils de 4 ans repartent avec une paire de ski Star Wars, à 55 euros. "C'est le prix de la location de la saison dernière et là on ne les rend pas à la fin. On peut même les donner à des copains ou bien les revendre", raisonne le papa, satisfait.

Beaucoup de parents comptent sur ce cercle vertueux pour équiper leur enfant qui grandissent encore.