Bourses aux jouets dans l'Indre : le succès des petits prix et de l'écologie

Les bourses aux jouets se multiplient un peu partout en France. L'Indre n'échappe à la règle. Des bourses aux jouets étaient notamment organisées à Neuvy-Pailloux et à Reuilly ce week-end. Dans la salle des fêtes de Reuilly, la bourse aux jouets organisée par l'association les Chtis Drôles de Reuilly est un succès. A l'approche des fêtes de Noël, les familles viennent faire le plein de jeux de société, de livres et de consoles de jeux pour enfants. Plus de 1.500 références de jouets de seconde main étaient proposées, de quoi remplir la hotte du Père Noël à petit prix.

La bourse aux jouets de Reuilly propose plus de 1.500 références © Radio France - Justine Claux

Des petits prix pour faire des économies

La plupart des acheteurs viennent à la bourse aux jouets pour faire des économies.

Monique, une grand-mère, est venue acheter des petites voitures pour l'anniversaire de son petit-fils. Cette habitante de Reuilly l'assure : ici, les prix défient toute concurrence. "Le lot de deux paquets me revient à 3 euros, alors qu'en magasin, une voiture coûte excessivement cher, j'aurais du mal à la payer, raconte-t-elle. Là, je vais pouvoir rentrer les bras chargés de cadeaux".

Aurélie est également venue pour faire des bonnes affaires. Avec six enfants à charge, faire des cadeaux peut rapidement coûter cher à cette maman au petit budget. "En général, les enfants ne jouent pas énormément avec tous les jouets qu'ils ont, alors parfois mettre le prix neuf, ça fait mal", assure cette Reuilloise.

A l'approche des fêtes de Noël, toutes les économies sont bonnes à prendre. "Les périodes de fêtes sont compliquées avec Noël et les repas de fin d'années, on a du à mettre de coté, ajoute Clément, papa de deux enfants. Du coup, chaque année, on vient ici voir les jouets et on trouve notre bonheur".

"Les acheteurs sont attirés par les petits prix, confirme Charles-Henri Pellé, l'organisateur de la bourse aux jouets. Les gens ont besoin de faire des économies, chacun veut éviter de toucher au porte-monnaie dans ce contexte difficile". Par rapport à un magasin de jouets, tout coûte 50 % à 70 % moins cher.

La plupart des jouets sont à moitié prix © Radio France - Justine Claux

Eviter le gaspillage en donnant une seconde vie aux jouets

La bourse aux jouets permet également de donner une seconde vie aux jouets. Cet aspect écologique attirent de nombreux parents. Poupées, peluches et déguisements de super héros, tous les jouets sont d'occasion, ce qui plaît à Karen, une maman à la recherche de cadeaux de Noël pour ses quatre enfants. Pour ne pas polluer, cette Reuilloise ne jure plus que par la seconde main. "Je trouve incroyable qu'on jette autant quand c'est encore en bon état , ça peut avoir une deuxième vie, il y a déjà assez de plastique dans la nature", s'insurge-t-elle.

Carine, assistante maternelle à Reuilly, ne voit pas non plus l'intérêt d'acheter du neuf. "Il y a des jouets tout neufs et encore emballés ! Pourquoi acheter du neuf, alors qu'on trouve des jouets en très bon états qui peuvent encore servir ?", s'interroge Carine.

Cette bourse aux jouets a notamment été mise en place pour éviter le gaspillage. "Les jouets sont une source de pollution. En général, c'est du plastique, donc c'est important pour nous de pouvoir recycler les jouets", explique Charles Henri Pellé, l'organisateur de l'évènement.

Chaque année, 120.000 tonnes de jouets finissent à la poubelle, selon l'Agence de la transition écologique (Ademe).