Des livres vendus un euro pièce, des peluches ou jeux de société à petit prix : les bourses aux jouets et aux livres organisées ce week-end en Creuse permettent de se faire plaisir à petit prix, et de lutter contre la surconsommation.

Bourses aux jouets et aux livres : des cadeaux de Noël écolo et à petit prix en Creuse

On attend parler à longueur de journée de crise économique et de crise écologique, alors pourquoi pas se lancer un défi pour Noël ? Aucun cadeau neuf sous le sapin ! C'est possible grâce aux bourses aux jouets et aux livres prévues ce week-end en Creuse. Cela permet de remplir sa hotte sans casser sa tirelire, tout en valorisant le marché de l'occasion.

Bourse de Noël à Guéret jusqu'à dimanche

Pour faire plaisir aux enfants sans se ruiner vous pouvez acheter vos cadeaux à la bourse de Noël ce week-end à Guéret. Elle est organisée depuis jeudi par l'association familiale de la marche, dans la salle de la sénatorerie face à l'hôpital. C'est ouvert de 10h à 17h. Vous y trouverez peluches, poupées, puzzles, jeux de société, décorations de Noël, bijoux et livres. L'association garde 10% du prix de vente sauf sur les achats de moins de dix euros. Cette bourse fonctionne sur le modèle d'un dépôt-vente. Les invendus seront restitués la semaine prochaine aux déposants.

Bouse de Noël à Vallière ce samedi

Une autre bourse aux jouets est organisée à Vallière ce samedi de 9h à 17h à la salle polyvalente. Le pass sanitaire est obligatoire.

Bourse aux livres à Fleurat

L'association Fleur de lire à Fleurat vend des ouvrages donnés par des particuliers : des albums, des contes, des documentaires, des polars, de la science-fiction, de la Fantasy, de littérature française ou encore étrangère. C'est ouvert samedi et dimanche (10h-12h ; 14h-18h30).

La médiathèque de Saint-Sulpice-le-Dunois liquide ses collections

La médiathèque La Forge de Saint-Sulpice-le-Dunois vend une partie de ses livres samedi et dimanche de 10h à 17h à la salle polyvalente. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges à des prix imbattables : un euro le livre, huit euros les dix. Cette année exceptionnellement des livres anciens et des livres de collection reliés seront vendus, à un prix un peu plus élevé. Le pass sanitaire est obligatoire.