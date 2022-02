Boussac : dix-neuf caméras de vidéoprotection bientôt déployées dans la commune

Après Genouillac, Boussac franchit le pas à son tour : d'ici la fin de l'année 2022, la commune creusoise va s'équiper de 19 caméras de vidéoprotection. Une promesse de campagne du maire divers droites actuel, Franck Foulon, que l'élu a décidé de mettre en place après deux étés un peu agités. "On a été confrontés à des dégradations de boîtes aux lettres, des faisceaux lumineux abîmés sur des maisons... Quand on frôle le vandalisme, je ne peux pas le tolérer", rebondit le maire, qui espère que ces caméras auront aussi un effet dissuasif.

Les images supprimées au bout d'un mois

L'installation des caméras va coûter environ 60.000 euros. La mairie espère bénéficier d'un coup de pouce de la part de deux fonds de l'Etat pour financer.

C'est important pour l'avenir, pour préserver la quiétude de notre commune. Franck Foulon, maire de Boussac.

Il ne s'agit pas de caméras de vidéosurveillance : personne n'observe les images en direct. "Les caméras filment 24 heures sur 24. Les images sont stockées à a mairie, et ne sont accessibles qu'un mois, aux seuls gendarmes dans le cadre d'enquêtes précises", détaille le maire. La localisation des caméras n'est pas encore arrêtée, mais l'élu tient à rassurer. "Elles ne seront pas braquées sur les maisons, c'est interdit. Elles seront placées à des endroits stratégiques. Ce système de vidéoprotection est très encadré par la loi, ce n'est absolument pas une atteinte à la vie privée".

"On est quand même à la campagne !"

Dans le bourg, les habitants sont plutôt favorables à l'arrivée des caméras. "Boussac n'est pas très touché par la délinquance, mais la gendarmerie étant de plus en plus éloignée des centre-bourgs, ce n'est pas étonnant qu'on en arrive là", note Claude. "Je n'ai rien contre", ajoute Jean-Pierre. "Depuis quelques temps, on voit un peu de délinquance, le mobilier communal est dégradé de temps en temps, donc je ne vois aucun inconvénient aux caméras".

D'autres, plus rares, voient les futures caméras d'un mauvais œil. "C'est pour surveiller, encore ? Qu'est-ce qui se passe à Boussac ? Il n'y a pas de point de deal ici", s'exclame Mathieu. "Dix-neuf caméras ? Ca me paraît vraiment exagéré, ça fait presque une par habitant", plaisant Clément. "Depuis un an que je vis à Boussac, je n'ai jamais rien vu de problématique".

"Si c'est une protection en plus, pourquoi pas", conclut Mireille. "Mais on est quand même à la campagne, on n'est pas trop embêtés ici".