Boussac en Creuse rend hommage à Pierre Leroux, penseur du socialisme au 19e siècle

Saviez-vous que l'un des penseurs du socialisme a vécu en Creuse ? Plus précisément à Boussac au 19e siècle. Il s'appelle Pierre Leroux et son nom est bien moins connu que celui de Jean Jaurès par exemple. Pourtant, c'était lui aussi un grand homme : philosophe, puis maire de Boussac et député de la Creuse. Boussac lui a rendu hommage ce samedi 11 décembre pour les 150 ans de sa mort.

Venu en Creuse grâce à George Sand

Né en 1797 dans une famille parisienne modeste, Pierre Leroux fait de brillantes études qui lui ouvrent la porte de l'Ecole Polytechnique. Il y renonce cependant afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il devient maçon puis chef typographe dans une imprimerie. En 1830, il adhère au mouvement saint-simonien et invente le terme de "socialisme", qui concilie liberté et égalité.

ECOUTEZ - Pierre Leroux, un penseur oublié ? Copier

Il rencontre George Sand en 1835 et elle l'invite en Creuse. Il s'installe à Boussac pour créer une imprimerie en 1845. Dans le même temps, il fonde une communauté socialiste, sorte de phalanstère, qui compte quatre-vingt personnes. Ils travaillent à l'imprimerie mais aussi à l'école et dans une ferme qui applique les principes qu'on appelle aujourd'hui permaculture.

Un penseur avant-gardiste

"La revue sociale qu'ils imprimaient était diffusée dans toute l'Europe, souligne Laurent Beaufils, comédien de Boussac et passionné d'histoire. On sait qu'ils étaient arc-boutés sur l'égalité de salaire. Les femmes avaient les mêmes salaires et droits d'écrit ou de parole que les hommes alors qu'à l'époque les femmes n'avaient pas le droite de vote. Ils portaient une foi dans cette expérience pionnière, malgré la monarchie, de réaliser leur République et leur socialisme."

ECOUTEZ - Laurent Beaufils, comédien à Boussac et passionné d'histoire, raconte l'aventure de la "communauté de Boussac" Copier

Le cent-cinquantième anniversaire de sa mort était l'occasion de le sortir de l'oubli pour le maire de Boussac Franck Foulon : "C'est une manière de le réhabiliter et de monter qu'il était avant-gardiste. Il avait déjà anticipé l'égalité entre les hommes et les femmes."

Une de ses idées : utiliser l'engrais humain pour fertiliser les terres

Pierre Leroux était aussi un écologiste... original, raconte Armelle Le Bras-Chopard, professeure émérite de sciences politiques et autrice de nombreux ouvrages sur lui : "Il est contre ce qu'on appellerait aujourd'hui le gaspillage. il invente le circulus, c'est-à-dire l'utilisation de l'engrais humain pour fertiliser les sols." A l'époque, tout le monde se moque de cette idée mais le mot circulus deviendra des dizaines d'années plus tard... l'économie circulaire !

Pierre Leroux est élu maire de Boussac suite à la Révolution de 1848, puis député de la Creuse. Farouchement républicain, il s'oppose à la politique de Louis-Napoléon Bonaparte dont il pressent la dérive autoritaire. Il s'exile après le coup d'Etat de 1851 à Londres puis sur l'île de Jersey. Il rentre en France en 1860 après la loi d'amnistie. Il meurt en 1871.