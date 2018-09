Boussens, France

Le grand gagnant du loto du patrimoine a validé son ticket à Boussens, une commune de 1200 habitants située au sud de la Haute-Garonne. Il est allé chercher son chèque de 13 millions d'euros mercredi soir à Paris, après avoir remporté le gros lot lors du tirage du 14 septembre dernier.

Maison, voiture et voyages

Il s'agit d'un père de famille d'une cinquantaine d'années, qui souhaite rester anonyme, et on le comprend ! Dans le village, les habitants sont partagés entre ceux qui ne connaissent pas son identité et les autres, qui gardent le secret, mais qui se font une joie de parler de sa bonne fortune. Nicolas, par exemple, raconte que c'est le gagnant lui-même qui lui a annoncé la grande nouvelle.

Il m'a dit : tu sais ce qui m'arrive ? Je viens de gagner au loto du patrimoine. Il était aux anges... - Nicolas, un ami du gagnant

Ce Boussinois est ravi pour son ami, car "il avait besoin de cet argent", dit-il, "il va pouvoir acheter une maison à sa mère, penser à ses enfants et acheter une voiture car la sienne est en piteux état".

Le gagnant prévoirait également des voyages et sa bonne fortune fait aussi des heureuses : Edwige et Nadège Budera, les sœurs jumelles qui gèrent la supérette Vival où le ticket a été validé.

Cela va nous faire une pub magnifique. On a ouvert il y a un an. On a attendu longtemps pour avoir la Française des Jeux. Là, ça fait deux mois qu'on l'a. Alors, avoir un gagnant à 13 millions, c'est magnifique. C'est comme-ci nous on avait gagné à sa place ! - Edwige Budera, co-gérante du Vival

La supérette où le ticket a été validé. © Radio France - Vanessa Marguet

Sujet de conversation numéro 1 à la supérette

Edwige Budera et la vendeuse qui travaille pour elle, Vanessa, constatent un léger afflux de clients en plus depuis la bonne nouvelle. Les gens viennent jouer et surtout, ils viennent parler de ces 13 millions. La question que tout le monde se pose, c'est : et moi, qu'est-ce que je ferais avec cet argent ? "La plupart des gens disent : on arrête de travailler. Mais c'est surtout les voyages qui reviennent, faire le tour du monde", explique Vanessa.

Certains clients voient d'ailleurs le bout du monde moins loin que d'autres. Laëtitia, elle, se verrait bien aller "au Portugal ou à Dijon" avec l'argent. Quels que soient les rêves, ce gagnant du loto a au moins le mérite de donner à tout le monde de l'espoir.