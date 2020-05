Boutiques le samedi, nature le dimanche : les Lorrains profitent de leur premier week-end de déconfinement

Un grand ciel bleu pour ce premier week-end de déconfinement. Une aubaine pour les Lorrains en manque d'air frais. Après deux mois coincés chez eux, les habitants de la région en ont largement profité pour mettre le nez dehors. Ce samedi, c'était pour faire les magasins. Ce dimanche, pour se balader en forêt ou aux abords des lacs vosgiens.

Un samedi shopping

En effet, ce samedi à Nancy, on se serait cru trois mois en arrière. La vie est revenue. Les magasins ont fait le plein. On pouvait apercevoir des files d'attentes devant plusieurs boutiques. La plupart, limitant le nombre de clients à l'intérieur.

Les files d'attentes devant les boutiques de la rue Saint-Jean, ce samedi à Nancy © Radio France - Lucas Valdenaire

La rue Saint-Jean, principale artère commerçante de la ville, était noire de monde en milieu d'après-midi. Les promeneurs étaient nombreux à porter un masque et des sachets remplis de vêtements.

La rue Saint-Jean ce samedi après-midi, cœur commerçant du centre-ville de Nancy © Radio France - Lucas Valdenaire

En revanche, il manquait toujours les sportifs à la Pépinière et les gourmands en centre-ville. Le café en terrasse a disparu, tout comme les plats du jour sur les pancartes. Les bars et les restaurants manquent encore cruellement à la carte postale. Aucun parasol place Charles III, aucun cocktail place St-Epvre. Les Nancéiens ont alors préféré les bancs improvisés du bon Roi Stanislas.

De nombreux promeneurs ce samedi place Stanislas malgré l'absence des terrasses, des bars et des restaurants © Radio France - Lucas Valdenaire

La rue des Dominicains, à quelques pas de la Place Stanislas © Radio France - Lucas Valdenaire

Chacun son banc, place Simone-Veil devant la gare de Nancy © Radio France - Lucas Valdenaire

A défaut de terrasses, on s'assoit comme on peut place Charles III pour un bain de soleil © Radio France - Lucas Valdenaire

Du monde à pied et en vélo : les voitures étaient moins nombreuses qu'à l'accoutumée ce samedi à Nancy © Radio France - Lucas Valdenaire

Un dimanche nature

Pour ceux qui préfèrent le grand air, le préfet des Vosges a autorisé ce vendredi l'accès aux abords d'une dizaine de lacs, au grand soulagement des pêcheurs et des promeneurs de Bouzey, Contrexéville, ou encore Chamagne. A Gérardmer, les habitants et les touristes ont arpenté les sentiers près du rivage.

Ce dimanche soir à Gérardmer, on flâne le long du lac, en attendant le retour des pédalos au plus tard pour le week-end de l'Ascension - Adelaide Barthod

Non loin de là, à Xonrupt-Longemer, certains ont même profité du grand retour des pédalos. "Oh oui, on a déjà du monde, se félicite Fabrice, gérant des Pédalos rouges. On a même été pris de court parce qu'on n'a pas assez de bateaux électriques ! Les gens viennent de Nancy essentiellement. Et des grandes villes à côté, dans les 100 kilomètres. Même si on n'a pas de terrasse, ça repart quand même. On fait des glaces, des cafés et des bières à emporter, bref on s'organise ! Ça fait du bien de reprendre !"

Les camping-cars n'ont pas tardé à arriver au lac de Pierre-Percée en Meurthe-et-Moselle © Radio France - Nathalie Broutin

Au lac de Pierre-Percée, pas de pédalos mais des familles venues en petits comités pour un pique-nique de retrouvailles. "On sent que le déconfinement fait du bien et que les gens ont besoin de s'oxygéner, déclare Bernard Muller, le maire de Badonviller. Certains vont au bord du lac et prennent la température de l'eau. On se dit qu'avec le temps qu'il fait, ça motive un grand nombre de personnes pour reprendre contact avec la nature. Même moi je profite d'une promenade en famille et c'est très appréciable." Enfin, pour les passionnés de randonnées, les forêts lorraines sont de nouveau accessibles (contrairement aux parcs et jardins toujours fermés). Attention, les chenilles processionnaires pourraient gâcher la ballade. Pour profiter sans se soucier des poils urticants, les conseils de l'Office nationale des forêts sont à retrouver juste ici.