Bouton d'alarme, protection juridique, aide psychologique : de nouvelles mesures pour protéger les élus

Un bouton d'alarme dans la poche pour alerter en cas d'agression, des frais de justice automatiquement couverts, ou encore une aide psychologique aux familles des élus victimes d'agressions : en complément du plan de protection des élus annoncé en mai, après la démission du maire de Saint-Brevin Yannick Morez, le gouvernement présente, ce vendredi, de nouvelles mesures pour protéger les élus. Ce plan, chiffré à 5 millions d'euros, doit être annoncé par Dominique Faure, la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, ce vendredi au Creusot, en Saône-et-Loire, devant le Congrès des villes de France. franceinfo a eu accès aux différentes mesures annoncées.

Ce plan, qui vise à "mieux protéger nos élus" pour "mieux protéger notre République", selon le ministère, s'articule donc autour de quatre grands axes : le renforcement de la protection juridique et psychologique des élus, de leur protection physique, des mesures judiciaires et le renforcement des relations entre les maires et les parquets. La ministre Dominique Faure souhaite que l'ensemble de ces mesures soient opérationnelles d'ici la fin de l'année.

Une protection juridique automatique

Pour que plus aucun maire ne renonce à se protéger face à une menace, la protection juridique des élus sera rendue automatique en cas de violence, sans passer par une délibération du conseil municipal, ce qui est le cas actuellement. "Dans le cas où l'élu agit en tant qu'agent de l'État, c'est l'État lui-même qui pourra accorder la protection fonctionnelle à un élu", précise le plan. "Aujourd'hui, lorsqu'un maire attaque en justice, cela peut engendrer des frais et il peut ne pas avoir de protection juridique. C'est pourquoi nous allons rendre celle-ci automatique", a complété Dominique Faure dans une interview au Monde.

Les frais d'assurance seront également pris en charge par l'État pour toutes les communes de moins de 10.000 habitants, contre 3.500 aujourd'hui.

Aide psychologique pour les élus et leur famille

Un guichet d'appui psychologique pour les élus victimes de violences et leur famille sera également mis en place, en collaboration avec les associations d'aides aux victimes.

Un bouton d'appel dans la poche en cas d'agression

Lors du plan annoncé mi-mai, le gouvernement avait annoncé le renforcement d'un fichier qui déclenche, en cas d'appel, une intervention plus rapide de la police ou de la gendarmerie. 1.769 maires et un total de 5.159 élus se sont déjà enregistrés dans ce fichier, indique le ministère.

Mais il veut aller plus loin, et un bouton d'appel, sous forme de petit boîtier qui tient dans la poche, va être mis à disposition des élus. Cinq numéros de téléphone seront enregistrés dedans, et les élus pourront l'actionner en cas d'agression.

Aide au financement de la vidéosurveillance ou d'un vigile

Pour mieux sécuriser les bâtiments publics et permettre une identification rapide de ceux qui commettent des infractions, le gouvernement veut prendre en charge une partie des dépenses des collectivités qui souhaitent s'équiper de dispositifs de protection ponctuelle des locaux. Cela peut passer par de la vidéosurveillance, des alarmes, ou le recours à une société de protection privée. Des caméras de surveillance seront aussi déployées dans les gendarmeries et les commissariats.

Tolérance zéro pour les agresseurs et les harceleurs

Sur le volet judiciaire, la ministre Dominique Faure prône la tolérance zéro pour ceux qui agressent les élus. Pour les cas de harcèlement, une circonstance aggravante sera créée pour que le juge puisse prononcer des sanctions plus lourdes, par exemple dans le cas du cyberharcèlement. Mi-mai, le gouvernement avait affiché sa volonté qu'en cas d'agression d'élus, les peines soient les mêmes qu'en cas d'agressions des forces de l'ordre.

Sur le suivi des plaintes, la ministre veut imposer, en cas de classement sans suite, que les motifs soient communiqués systématiquement et rapidement à l’élu concerné.

Des relations resserrées entre maires et parquets

Le gouvernement veut également renforcer les relations entre les maires et les parquets. Lors de sa démission, le maire de Saint-Brevin Yannick Morez avait dénoncé le manque de réponse et de suivi du parquet à ses plaintes. Les procureurs de la République pourront disposer d’un espace de communication dans le bulletin municipal pour mieux informer les élus. Des formations croisées entre les maires et les magistrats seront aussi mises en place. La ministre souhaite que "chacun prenne mieux conscience des enjeux de l’autre".

Le 17 mai, la ministre Dominique Faure avait déjà présenté plusieurs mesures, comme un "centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus" qui permettra de mettre sur pied une "base de données" et une cartographie des violences contre les élus, ou la création d'un "pack sécurité" avec plus de 3.400 référents "atteintes aux élus" dans les commissariats et les gendarmeries sur le territoire. Le renforcement du dispositif alarme-élu était également annoncé pour que chaque élu puisse se signaler s'il se sent en danger ou fait face à une situation à risque.