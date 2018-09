Laval, France

Stan Salmon (Sponsoring)-Alain Baudon (le président du Stade Lavallois Boxe) et David Rebrassé (l'entraineur de Jordy Weiss) © Radio France - Thierry Ruffat

L'argent est bien souvent le nerf de la guerre en matière d'organisation sportive et la section boxe du Stade Lavallois le sait bien. Aujourd'hui c'est un véritable SOS qu'elle lance. Le budget pour l'organisation du gala de novembre (60 000 euros) n'est couvert qu'à 40%. Il va falloir trouver les 36 000 euros manquants avant la fin du mois sous peine de devoir renoncer.

60 000 euros c'est, certes, une somme conséquente mais ce qui était faisable il y a encore quelques années semble plus compliqué aujourd'hui.

En 2011 la star du moment de la boxe mayennaise, Stanislas Salmon, disputait une ceinture européenne (avec succès) et le budget était déjà de cet ordre là. Aujourd'hui, pour le combat de Jordy Weiss, la motivation des collectivités locales et des partenaires semblent ailleurs.

Pour preuve le montant des subventions allouées en 2011 est sans commune mesure avec ce qui est proposé aujourd'hui.

Il y a sept ans la ville de Laval et Laval Agglomération s'étaient engagées pour plus de 10 000 euros contre 2 000 euros actuellement. Le Conseil Régional fait encore mieux ! 3 700 euros en 2011 aujourd'hui ZERO ! Seul le Conseil Départemental semble vouloir maintenir son engagement (5 000 euros). Quant aux partenaires privés même combat. Les responsables du sponsoring au Stade Lavallois Boxe (Stanislas Salmon et Antoine Bourny) voient les portes se fermer devant eux.

C'est donc un véritable SOS que lance le Stade Lavallois...vers les entreprises mais aussi les particuliers pour que ce combat Weiss/Del Rio puisse se tenir.

Si le club mayennais devait renoncer à l'organiser Jordy Weiss pourrait tout simplement perdre sa ceinture européenne sans combattre !

Si vous souhaitez donner un coup de main...un numéro de téléphone...06 83 41 16 94...ou le mail...abaudon@wanadou.fr