Boxe: le mayennais Jean-Claude Bouttier, l'une des stars de la boxe française est décédé

Il était probablement, avec Marcel Cerdan, l'un des plus grands boxeurs français. Adversaire de l'argentin Carlos Monzon, à deux reprises pour le titre de Champion de Monde, le Mayennais Jean-Claude Bouttier est décédé à l'âge de 74 ans victime de la maladie.

Laval, France

Né le 13 octobre 1944 à Saint-Pierre la Cour, Jean-Claude Bouttier était apprenti boucher chez Sylvain Rayon, rue de Rennes, quand ce dernier l'a traîné avec lui au Stade Lavallois Boxe. Son premier combat professionnel il le dispute au Palais de l'Industrie à Laval (l'actuelle salle polyvalente) en 1965. Victoire aux points. La carrière de celui qui sera champion de France puis champion d'Europe (1971 et 1974) connaîtra son apogée et l'amènera à la gloire quand il affrontera à deux reprises Carlos Monzon pour le titre mondial en 1972 à Colombes et en 1973 à Roland-Garros.

L'affiche du championnat du Monde 1972 - Inconnu

Alain Delon, passionné de boxe avait pris le poulain de Jean Bretonnel sous son aile et Jean-Claude Bouttier avait passé de longues semaines de préparation dans la résidence de l'acteur à Douchy dans le Loiret pour ce face à face avec Monzon.

Jean-Claude Bouttier avait raccroché les gants en 1974 et réussi sa reconversion notamment comme consultant boxe de Canal+ pendant seize ans de 1985 à 2011.