Boxe : Victoire Piteau, championne de France, pourra défendre son titre chez elle à Saint-Maur dans l'Indre

Victoire Piteau et son père Sébastien avec la ceinture de championne de France des super-plumes acquise de haute lutte le 25 janvier dernier

Une bonne nouvelle pour les amateurs de boxe dans l'Indre ! Le championnat de France de boxe, catégorie super-plumes chez les femmes, va être organisé à Saint-Maur. Ce sera le 28 novembre, au Château des Planches. À cause du contexte de crise sanitaire, ce sera une formule réduite : l'événement aura lieu sous forme de "dîner-boxe", avec les spectateurs assis à leurs tables pour le repas.

Après plusieurs jours de tractations avec la mairie et la Fédération, la bonne nouvelle vient d'être annoncée. Pour Victoire Piteau, c'est un soulagement. La championne de France dans la catégorie des super-plumes (moins de 60kg) pourra défendre son titre sur le ring. En effet, si le championnat n'avait pas pu être organisé avant fin décembre, la Saint-Mauroise, plus jeune championne de France, aurait été destituée.

Ce Gala de boxe réunira en tout et pour tout 200 personnes dont 150 qui auront déboursé la somme de 65 euros pour la totalité du Gala de boxe plus un repas, non pas des amuse-bouches mais un vrai repas.

Sébastien Piteau (père et entraîneur de Victoire) : Nous devons réunir 12 000 euros pour organiser ce gala qui aura lieu coûte que coûte."

Sébastien Piteau l'entraîneur et le papa de Victoire est déjà en recherche de financement : "Nous devons réunir la somme de 12.000 euros pour organiser ce gala qui aura lieu coûte que coûte. Si en raison de la pandémie, Victoire doit boxer à huis clos et bien elle boxera à huis clos. Je ne ma fais pas de soucis, notre club est bien géré mais nous allons tout faire pour ne pas piocher dans notre bas de laine." Les 150 places du Gala format restaurant seront mises en vente très prochainement au Queen's Berry, avenue Marcel Lemoine à Châteauroux.