Boxe : Victoire Piteau, la plus jeune championne de France a vraiment hâte de retrouver la compétition

A 21 ans, Victoire Piteau est devenue la plus jeune championne de France dans la catégorie des super-plumes (moins de 60kg). Seulement voilà, depuis la crise sanitaire Victoire n'a qu'une hâte, monter sur un ring et combattre. Logiquement un combat d'entraînement est prévu fin août.

Le 25 janvier 2020, au palais des sports d'Orléans, à 20 ans, Victoire Piteau décroche son tout premier titre de championne de France dans la catégorie super-plumes.Un titre arraché de haute lutte face Nahed Kharchi, 32 ans, de Nice, quintuple championne du Monde de kick-boxing.

Depuis ce titre, qui restera dans toutes les mémoires, la jeune Castelroussine a continué à s'entraîner pour conserver sa ceinture face à Nahed Kharchi. Le combat était programmé fin mars en pleine crise sanitaire, Victoire Piteau comme l'ensemble des sportifs amateurs et professionnels, a dû se contenter uniquement des entraînements.

Le plus compliqué, c'est de continuer à m'entraîner sans objectif et sans date butoir pour défendre ma ceinture - Victoire Piteau, championne de France

Mais cela ne fait pas tout : "Comme l'ensemble des sportifs, ça a été très compliqué à gérer ces trois mois d'arrêt suite à la crise sanitaire, mais j'ai la chance de pouvoir poursuivre l'entraînement car mon père est mon entraîneur. Le plus compliqué dans l'histoire, c'est de continuer à s'entraîner mais sans objectif de gala de boxe et donc sans date butoir pour défendre ma ceinture." Depuis le déconfinement, Victoire a retrouvé son préparateur physique et continue les entraînements avec son père. Mais ce qui lui manque le plus c'est de remonter sur le ring et combattre pour défendre sa ceinture.

En France, il y a 580 boxeurs professionnels. Je pense qu'on aurait pu comme on l'a fait dans d'autres catégories créer un RSA. Il y a des gens aujourd'hui qui sont à zéro - Sébastien Piteau, entraîneur et père de Victoire

Sébastien Piteau n'est pas du tout content du silence assourdissant de la fédération française de boxe. Et comme à son habitude, il ne mâche pas ses mots, "la première des choses c'est d'obtenir un statut que nous réclamons depuis des années. C'est quand même incroyable que ceux qui font le spectacle dont c'est le métier, ce sont les boxeurs et ont ne les entend pas. En France, il y a 580 boxeurs professionnels. Je pense que l'on aurait pu comme on l'a fait dans d'autres catégories créer un RSA pour les boxeuses ou les boxeurs pour les aider un petit peu. il y a des gens aujourd'hui qui sont à zéro !"

Victoire Piteau n'a pas croisé les gants avec un adversaire depuis la mi-mars. Elle devrait être alignée dans l'une des deux soirée boxe le vendredi 28 ou le samedi 29 Août 2020 dans les arènes du Cap d'Agde par Jacques Patrac l'un des managers les plus connus en France et Brahim Asloum, champion olympique à Sydney en 2000 et champion du monde WBA en 2007.