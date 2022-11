Boycotte de la Coupe du Monde au Qatar : Le niçois Hugo Lloris promet que quelque chose sera fait

La Coupe du Monde de football au Qatar commence dimanche et les sélections nationales commencent à arriver sur la péninsule arabique. L'équipe de France est réunie depuis mardi à Clairefontaine, et jusqu'à demain, date de son départ pour Doha. Mais le Qatar est toujours pointé du doigt sur différent thèmes : des droits humains à l'environnement en passant par les inégalités.

"On ne peut pas rester insensible à ces sujets" Hugo Lloris

Concernant une prise de position des Bleus sur l'organisation du Mondial au Qatar, Hugo Lloris, le gardien et capitaine des bleus à son opinion sur la question et promet que "q_uelque chose sera fait_" mais "a_vant d'entreprendre des choses il faut l'accord de la Fifa_" insiste t-il. Hugo Lloris poursuit :" Après sur le sujet bien sûr j'ai mon opinion personnelle, mais je respecterai la culture et les règles du Qatar, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées mais je montrerai du respect."