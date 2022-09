Boycotter la Coupe du monde de football au Qatar ? Des Toulousains se mobilisent

Des Toulousains, amateurs de football, se mobilisent pour dénoncer la Coupe du monde de football au Qatar. Ce Mondial, qui débute dans moins de deux mois, est controversé pour son impact écologique et pour les conditions dans lesquelles ont été construits les stades.

C'est un évènement qui sera suivi par des millions de personnes aux quatre coins de la planète : la Coupe du monde de football au Qatar. La compétition aura lieu du 20 novembre au 18 décembre. Mais depuis quelques temps, des voix s'élèvent pour dénoncer ce Mondial qui sera joué dans des stades climatisés et qui a coûté la vie à de nombreux ouvriers sur les chantiers.

Selon une enquête publiée en 2021 par le quotidien britannique The Guardian, plus de 6.500 travailleurs migrants sont morts sur les chantiers de construction des stades du Qatar depuis 2010. Des personnalités comme Eric Cantona, Vikash Dhorasso, des clubs de football comme Offenheim, qui évolue en première division allemande, ou certains médias comme Le Quotidien de la Réunion sont montés au créneau et ont annoncé qu'ils boycotteraient la compétition.

Face à ce constat, des Toulousains se mobilisent pour dénoncer cette Coupe du monde de football, comme Pascal Costello, un supporter du TFC qui participe au projet "Pour un Autre Football" :

"En discutant avec des amis, on s'est dit il y avait eu des choses à reprocher à la Coupe du monde au Brésil, à la Coupe du monde en Russie. Mais là, 6.500 morts ont été annoncés sur les chantiers des stades au Qatar, ça représente environ un mort par minute de jeu prévu pendant la Coupe du monde. Pour nous, ce n'était pas acceptable de rester inactif. On a pensé à boycotter ces matchs. Puis on s'est demandé si on pouvait faire quelque chose, profiter de ce contexte pour se parler, pour rencontrer des gens."

"6.500 morts, ça représente environ un mort par minute de jeu prévu pendant la Coupe du monde."

"On va monter plusieurs événements avant et pendant la Coupe du monde, explique Pascal Costello. On va organiser des débats dans des bars. On en train de travailler pour pouvoir développer nos actions. Aujourd'hui, trois cafés toulousains ont envie d'accueillir des débats et des conférences : Itinéraires bis, Les Tilleuls et l'Astronef."

Retrouvez l'interview vidéo de Pascal Costello ci-dessus.