Boziu : est-il possible de maintenir une économie en montagne ?

Ces dernières années, l'intérieur a souvent été érigé comme une des priorités politiques en Corse. Pour autant, le déclin des villages semble continuer malgré tout. Comment vit-on aujourd’hui dans l'intérieur ? Chaque jour cette semaine la rédaction de RCFM vous emmène dans un village ou micro région pour évoquer une problématique précise. Ce lundi, direction le Boziu pour aborder la problématique du développement économique. Malgré la pauvreté démographique de la région, des habitants se battent pour tenter de faire vivre une économie villageoise.

C’est le cas de Sandrine Giudicelli. À 35 ans, la jeune femme originaire de Sermanu a fait le choix de vivre et de travailler au village toute l’année. Après avoir obtenu un bac +5, elle a repris seule l’affaire familiale : « Je fais gîte d’étape du 1er avril au 31 octobre, et j’héberge des randonneurs qui empruntent le sentier qui relie Moriani à Cargèse. Il y a également un coin pizzeria ouvert durant les mois de juillet et août, où j’accueille beaucoup de clients locaux. Cela fait des journées très chargées, mais je réussis à vivre de mon travail au village toute l’année. _C’est plus compliqué qu’en ville car il y a moins de passage, mais c’est possible_. »

Outre l'agriculture, le Boziu compte quelques commerces, des vendeurs ambulants, des chambres d'hôtes dans quasiment chaque village mais aussi des activités plus insolites. Arrivée il y a six ans du continent pour ouvrir des chambres d'hôtes à Alandu, Marie-Laure Tozia développe une production de pâtes fraiches en complément d'activité : « C’est un endroit qui est difficile, car il est éloigné, mais il y a également des motifs d’encouragement. _Ici, les gens jouent le jeu, viennent acheter mes pâtes et me font travailler dès qu’ils le peuvent_. »

La commerçante a d’ailleurs prévu d’agrandir son lieu de production dès cet hiver.

Les communes impuissantes

Des belles histoires de commerçants courageux, la région du Boziu située à quelques kilomètres de Corte n’en manque pas. Pour autant, certains problèmes demeurent. Les communes y sont très petites, et souvent, disposent de peu de moyens pour aider d’éventuels commerçants à s’installer. « Nous n’avons pas les moyens » résume sobrement Simon Venturini le maire du petit village d’Alzi. « _À la limite, nous pouvons éventuellement mettre une pièce à disposition, si la commune en dispose_. Mais financièrement, on ne peut rien faire. »

Dans ces conditions, difficile d'attirer du monde selon lui. "Nous n'avons même plus les moyens de réaliser des logements communaux. Avec une part communale de 20%, et 10% de TVA à payer c'est impossible. De toute façon qui allons-nous attirer ? Il n'y a pas de travail."

Si les commerçants du Boziu semblent plus optimistes que les élus, ils restent toutefois extrêmement dépendants de la fréquentation touristique.