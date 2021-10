Braderie d'automne des commerçants d'Albertville : ils espèrent une sortie de crise

Dimanche les forains et les commerçants du centre-ville seront de sortis, pour animer l'hyper centre et tenter d'écouler leur stock. Cette période est cruciale pour ces professionnels qui peinent à sortir de la crise économique impulsée par celle liée au covid.

Cette braderie est la première dans la cité olympique et la seule en Savoie, pour une ville de cette envergure. Fabien Belleville est le président de l'Union commerciale et artisanale.

Avez-vous eu des difficultés pour motiver les commerçants et les forains à participer à cette braderie ?

Les professionnels sont enthousiastes, toutefois l'Union commerciale et artisanale qui organise la braderie a eu du mal à trouver des forains. Cette profession a été très impactée par la crise sanitaire. Tout a été annulé pendant une longue période. Plusieurs forains ont arrêté de travailler, d'autres ont pris leur retraite ou ont changé de métier. On a réussi à trouver des participants, le taux de remplissage est de 80 % et ça c'est plus que nous l'espérions.

Quelle est la situation économique des commerçants du centre-ville ?

C'est encore difficile. Et c'est aussi dur d'y voir clair. Les aides de l'Etat ont été importantes, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. La braderie est donc très importante pour refaire de la trésorerie par exemple. Et payer les factures. Il faut être lucide et honnête, la période est fragile. On attend de savoir comment l'activité va reprendre à court et moyen terme, de manière à maintenir les trésoreries.

Pour les clients de la braderie, quelles seront les règles sanitaires mises en place ?

C'est la préfecture qui nous a donné les instructions, c'est une manifestation d'envergure, on attend quelques 10 000 personne. Il y aura des points de contrôle, sur différents point d'entrée de la braderie, avec les contrôles habituels : pass sanitaire et masques obligatoires.