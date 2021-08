Braderie d'été à Orléans, un coup de pouce pour les commerçants avant la rentrée

"On double notre fréquentation", Jean-Christophe a l'habitude de faire la braderie avec sa boutique "Factory Store" et il sait que ce week-end attire du monde. "On fait de grosses promotions, _c'est le seul moment où on peut vendre à perte_, donc on vide vraiment le stock avant la nouvelle collection" précise-t-il.

les nouveaux commerces se font connaître

Faire plaisir aux clients et en profiter pour faire de la place, c'est aussi le crédo de Virgile. Sa boutique de prêt à porter éco-responsable a ouvert il y a à peine un an : "on n'a pas eu une grosse saison cet été, entre les températures et le Covid alors il reste de la marchandise". Une première braderie pour lui, qui lui permet aussi de faire connaitre son commerce "les gens nous découvrent et ça nous fait plaisir".

Si elle draine des visiteurs, la braderie d'été est surtout un moment à part pour Willy, il gère la boutique "c'est ma maison" qui vend des jouets pour enfants : "_on a une clientèle spéciale braderie_, par contre nos clients habituels viennent moins en magasin ce jour là" pour lui tout se joue donc dehors, sur les étales bradés.

une clientèle spécifique pour le week-end

Rue Royale, dans le centre-ville, Sylvie est justement l'une de ces clientes "spéciale braderie". Elle ne se rend que très rarement dans le centre-ville, alors là, elle en profite. Déjà venue faire des achats de vêtements vendredi, elle revient dans la même boutique le lendemain : " ils ont ajouté -30% au prix bradés, j'ai regretté de ne pas avoir acheté toute la boutique hier alors..." admet-elle dans un éclat de rire, pantalon à la main.

Les promotions durent jusqu'à ce dimanche 29 août 19h. Au total, 700 commerces auront participé à l'opération.