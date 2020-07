Braderie de Lille 2020 : une réponse lundi ?

Braderie ou pas Braderie cette année à Lille ? On devrait en savoir plus lundi quant à l'organisation de l’événement le plus fréquenté de la région.

Lors du Conseil Municipal qui s'est tenu ce vendredi, en réponse à l'interpellation de la conseillère municipale d'opposition Ingrid Brulant (LREM), la maire de Lille, Martine Aubry, a indiqué avoir rendez-vous avec le préfet du Nord Michel Lalande ce lundi, pour évoquer le maintien ou non de la braderie.

La Mairie a travaillé avec les commerçants sur des hypothèses

"Je rappelle que ce n'est pas moi qui décide", a déclaré Martine Aubry aux élus, en ajoutant qu'elle se soumettrait à la décision de l'Etat. Depuis ce samedi et la fin de l'état d'urgence sanitaire ce samedi 11 juillet, les rassemblements de plus de 5000 personnes sont autorisés. Mais l'an des derniers, plus de 2 millions de visiteurs avaient été enregistrés dans les rues de Lille.

Martine Aubry a également précisé qu'un travail avait été effectué avec les commerçants au cas où la Braderie ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions normales.