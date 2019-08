Braderie de Lille : comment accéder et venir chiner sans stress

La braderie de Lille a lieu ce week-end du 31 août et du 1er septembre. Plus de deux millions de personnes sont attendues. Il y a évidemment des restrictions de circulation. Nos conseils pour accéder sereinement.

Lille, France

Plus de deux millions de chineurs sont attendus ce week-end du 31 août et du 1er septembre 2019 à la braderie de Lille. L'édition 2019 promet d'être particulièrement fréquentée, grâce au beau temps, et au calendrier, les enfants étant encore en vacances. Mais accéder à la capitale des Flandres pendant les 34 heures que durent les réjouissances peut parfois être compliqué. Alors suivez le guide et lisez nos conseils !

Oubliez la voiture pour arriver jusqu'au centre de Lille, tout est bouclé dès vendredi soir 19h, et jusque dans la nuit du dimanche au lundi, à 1 heure du matin

pour arriver jusqu'au centre de Lille, tout est bouclé dès vendredi soir 19h, et jusque dans la nuit du dimanche au lundi, à 1 heure du matin Garez-vous dans les parkings-relais : ceux d'Armentières et de Don-Sainghin permettent de prendre le train jusqu'à Lille. Ceux des 4 Cantons, porte des Postes, porte d'Arras, CHR, les Près, sont directement connectés au métro

: ceux d'Armentières et de Don-Sainghin permettent de prendre le train jusqu'à Lille. Ceux des 4 Cantons, porte des Postes, porte d'Arras, CHR, les Près, sont directement connectés au métro Le métro et le tramway circulent non stop , jour et nuit pendant toute la durée de la braderie

, jour et nuit pendant toute la durée de la braderie La SNCF met en place 70 trains supplémentaires , 61 TER et 11 TGV. 300 000 voyageurs sont attendus dans les deux gares lilloises

, 61 TER et 11 TGV. 300 000 voyageurs sont attendus dans les deux gares lilloises Les stations de V'Lille, les vélos en libre service qui sont à l'intérieur du périmètre de la braderie sont indisponibles

.

Consultez la carte de la braderie de Lille 2019