Braderie de Lille : tout savoir sur l'édition 2023 !

C'est le plus grand marché aux puces d'Europe, qui accueille chaque année environ 2,5 millions de personnes selon la mairie. La Braderie de Lille, véritable institution dans le Nord, revient cette année le premier week-end de septembre 2023, soit du samedi 2 à 8h au dimanche 3 à 18h.

ⓘ Publicité

Pendant ces 34 heures ininterrompues, la capitale des Flandres se transforme en capitale de la chine avec près de 80 kilomètres d'étals selon la ville et 8.000 exposants.

Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 11 août

Pour l'édition 2023, les inscriptions recensent déjà 571 brocanteurs, 21 foodtrucks, 77 associations, et 1.800 commerçants. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 11 août , aussi bien pour la Braderie que pour la Braderie des enfants qui aura lieu à la Gare Saint-Sauveur le samedi de 8h à 19h.

Pour rappel, les inscriptions pour louer un emplacement se font par courrier, par mail ou aux guichets du service évènementiel de la ville. C'est gratuit pour les Lillois, les Lommois et les Hellemmois.

Le périmètre de la Braderie 2023 - Ville de Lille

Cette année, le périmètre s'élargit un peu avec pour la première fois la rue Basse et la place du Lion d'or dans le Vieux-Lille.

Les nouveautés de l'édition 2023

Une nouvelle animation se tiendra sur la place de la Nouvelle Aventure à Wazemmes : "Broc' à vélos" tenue par l'association ADAV (Association droit au vélo). Une centaine de vélos d'occasion seront vendus et les acheteurs pourront bénéficier également de conseils notamment pour lutter contre le vol des bicyclettes.

Autre nouveauté : les affiches de la braderie que vous pourrez ramener chez vous. "Chaque année, on nous les demande et certains les génèrent. Alors on s'est dit que cette fois, on allait le faire nous, et les donner au Secours Populaire qui les vendra 3€ l'unité", explique Floriane Gabriels, la directrice générale adjointe à la ville de Lille. Tous les profits seront reversés au Secours populaire.

Les affiches ont été tirées à 2.000 exemplaires selon la mairie de Lille. - Ville de Lille

Les affiches seront vendues 3€ l'unité. - Ville de Lille

Ces six affiches ont vocation à devenir collector : chacune d'entre elles détourne un tube musical : "Laissez moi brader, laissez moiiii", de Dalida, " "Fripes from desire" de Gala, "Oh braderie si tu savais" de Johnny Halliday), "Je resterai... ta meilleure braderie" de Lorie, "Ca brade pour moi" de Plastic Bertrand et "Bradé comme jamais" du rappeur Gims.

Les bars et restaurants autorisés à rester ouverts toute la nuit de samedi à dimanche

Côté infos pratiques, plusieurs choses à savoir, d'abord concernant les horaires des restaurants et bars :

La nuit du vendredi 1er au samedi 2 septembre, les bars, restaurants et terrasses ferment à 2h du matin .

. Pendant la Braderie , dans la nuit de samedi à dimanche, les bars et restaurants restent ouverts toute la nuit (fermeture des terrasses à 2h du matin).

, dans la nuit de samedi à dimanche, (fermeture des terrasses à 2h du matin). La nuit du dimanche 3 au lundi 4 septembre, les bars et restaurants ferment à 1h (les terrasses à 23h).

A noter aussi, concernant la consommation d'alcool : dans le périmètre de la Braderie, les bouteilles en verre sont interdites sur la voie publique, seuls les professionnels peuvent vendre des boissons alcoolisées, la vente de boissons alcoolisées à emporter est interdite, la consommation de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique et les ventes à emporter dans des contenants en verre sont interdites.

Sans voiture Simone !

Enfin, on le rappelle : pendant la braderie, le piéton est roi. L'accès dans les rues de la braderie sera impossible en voiture. Pour se déplacer, il restera la marche à pied et les transports en commun. Pendant les deux jours, le métro et le tramway circulent sans interruption. Et sur les rails, il y aura une cinquantaine de trains TER supplémentaires sillonneront la région Hauts-de-France avec un tarif spécial Braderie.

Pour le stationnement, la mairie conseille de privilégier les parkings en extérieur de la ville, accessibles depuis les sorties d’autoroutes, et de rejoindre la braderie en métro. Ils sont situés Porte des Postes, Porte d’Arras, à Saint-Philibert (métro Saint-Philibert) et à la Cité Scientifique (métro Cité Scientifique et 4 Cantons).

Toutes les stations V’lille en libre-service situées dans l’enceinte du périmètre Braderie piétonnier seront fermées.

Le défi France Bleu Nord

Dernière chose à savoir : les deux mois qui restent avant la braderie ne doivent pas servir seulement à vous entrainer à l'art de la négociation... Révisez aussi les principes de la chenille ! France Bleu Nord vous propose de battre le record des Normands et Bretons de la chenille la plus longue du monde, c'est-à-dire de dépasser la barre des 3940 chenilleurs. Rendez-vous sur l’esplanade de Lille le samedi 2 octobre à 14h.