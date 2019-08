Braderie de Lille : trois hélicoptères et un avion dans le dispositif de sécurité

Le préfet du Nord a présenté ce lundi le dispositif de sécurité mis en place pour la Braderie de Lille qui se tiendra ce week-end du 31 août et 1er septembre. Trois hélicoptères et un avion de la police aux frontières seront notamment mis à contribution.

Lille, France

Le dispositif de sécurité mis en place à l'occasion de la Braderie de Lille a été présenté ce lundi 26 août 2019 par le préfet du Nord, préfet des Hauts-de-France, Michel Lalande. Plus de deux millions de personnes sont attendues dans les rues de la ville ce week-end du 31 août et 1er septembre. En 2016, la Braderie de Lille avait été annulée à cause du risque terroriste. Cette fois, un périmètre de sécurité équivalent à celui de l'an dernier, et de l'année précédente, sera mis en place à partir de vendredi, 19h.

"C'est le grand acquis de 2017, c'était la condition pour que la braderie renaisse de ses cendres", explique Michel Lalande, "inscrire la braderie dans un périmètre, à l'intérieur duquel on pénètre par des portes sécurisées. Et à l'intérieur de ce périmètre, des moyens de sécurité sont déployés pour éviter qu'il se passe quelque chose d'anormal". 3000 policiers, gendarmes, militaires de l'opération Sentinelle, douaniers seront mobilisés.

Voici ce qu'il faut savoir sur les moyens mobilisés pour assurer la sécurité de l'événement version 2019 :

Trois hélicoptères et un avion de la police aux frontières (PAF) survoleront le ciel lillois

3 000 personnes, civils et militaires, seront engagées pour la sécurisation de la Braderie 2019

1.200 tonnes de blocs de béton seront installés pour former un périmètre de sécurité autour de la Braderie

12 points d’accès au périmètre de sécurité seront mis en place, contrôlés en permanence par les agents municipaux et placés sous surveillance policière

Près de 700 agents de la ville de Lille seront à pied d'œuvre

La circulation dans le périmètre de sécurité Braderie sera interdite du vendredi 30 août 19h au lundi 2 septembre 1h

Plus de deux millions de personnes

Plus de deux millions de personnes sont attendues pendant les 34 heures de braderie. Jacques Richir, adjoint au maire de Lille chargé de la braderie, s'attend "à une très belle édition. Le calendrier est bon, les enfants ne sont pas rentrés à l'école, c'est la fin des vacances. La météo s'annonce remarquable. Et la nouvelle braderie plaît".