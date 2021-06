Braderie de Saint-Étienne : "Ça va faire voir aux clients qu'on est dynamique"

Les portants de vêtements vont envahir les trottoirs de Saint-Étienne dès ce jeudi. La braderie fait son retour dans le centre-ville. "Un événement très attendu par les commerçants", explique ce jeudi matin Sébastien Couturier, coiffeur installé place Jean-Jaurès à Saint-Étienne et nouveau président de l'association de commerçants Sainté Shopping, qui organise cette braderie avec la mairie.

Un bilan "excellent" depuis les réouvertures du 19 mai

"Cette braderie, c'est vraiment une bonne chose, ça va faire voir aux clients qu'on est dynamique. Tout le monde va sortir devant son magasin et je pense que c'est bien", explique le commerçant, qui en a aussi profité pour faire un bilan de ces trois semaines de reprise. "Le bilan est excellent, il n'y a pas d'autre mot. On est plein tous les jours et la météo est plutôt favorable. La réouverture l'année dernière avait été un petit peu moins bonne. Il y avait beaucoup plus de crainte, mais aujourd'hui les règles sont plus facilement appliquées, plus facilement acceptées par tous."

Pour autant, les commerçants de Saint-Étienne n'ont pas l'air de trop se projeter sur les grands événements à venir, comme les compétitions sportives ou la fête de la musique."L'Euro de football par exemple, commence demain, mais nous les commerçants, on vit un peu au jour le jour... Chaque jour, nous, notre inquiétude, c'est : est-ce qu'il va pleuvoir ?"

La braderie de Saint-Étienne va se tenir jusqu'à samedi dans le centre-ville, de 10 heures à 19 heures.