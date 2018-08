Lille, France

Il y aura ce que l'on voit (des policiers, gendarmes, CRS en tenue) et ce que l'on ne voit pas (des policiers en civil, des tireurs d'élite du Raid perchés sur les hauteurs de la ville pour surveiller la foule). Le préfet du Nord, Michel Lalande, se fait fort de rappeler que la sécurité sera extrêmement visible et présente pour cette édition 2018 :

Nous saturons l'espace public de présence policière et c'est très bien comme çà

Dans le périmètre de la braderie, ce sont 1 500 forces de l'ordre qui patrouilleront : policiers nationaux et municipaux, gendarmes mobiles, CRS, deux bridages nautiques sur la Deûle, une surveillance aérienne permanente (un hélicoptère en alternance avec un avion équipés de caméra). Il faut rajouter 1 500 hommes et femmes supplémentaires mobilisés dans le cadre de cette braderie puisque les contrôles d'accès à Lille s'effectueront bien en amont. La police de l'aire et des frontières sera mobilisée sur la frontière belge, la police à bord des trains de de la SNCF (Suge) sera très présente gare du Nord et dans les gares d'Orchies et Le Quesnoy, les escadrons de sécurité routière du Nord et du Pas-de-Calais réaliseront des fouilles de coffres et des test d'alccolémie sur les axes menant à la capitale des Flandres.

Un dispositif anti-drône

Dans le ciel, les "bradeux" entendront en permanence un hélicoptère ou un avion équipés de caméra. Autre dispositif, invisible celui-là, le brouillage des drônes afin d'éviter toute attaque via ces petits engins volants. Les services de secours sont également très mobilisés comme l'explique Patrick Goldstein, le chef des urgences du CHRU de Lille et du Samu du Nord :

On est dans un dispositif de pré-blanc. les équipes chirurgicales, de réanimation, des radiologues, pédiatres, tout est doublé au CHR ce week-end

5 équipes supplémentaires du Smur sont mobilisés ce week-end sur Lille dont une au coeur de la braderie. Mais le médecin se veut rassurant : ces 10 dernières années, aucun drame n'a été à déplorer à la braderie de Lille.