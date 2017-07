Braderie sous haute sécurité à Strasbourg

Sécurité maximale ce samedi à Strasbourg à l'occasion de la grande braderie. Un dispositif de sécurité similaire à celui du marché de Noël est mis en place. La circulation et le stationnement sont interdits sur la grande Île et le tramway ne circulera pas dans l'hyper centre.

La traditionnelle grande braderie de Strasbourg a lieu ce samedi 29 juillet de 7h30 à 19h30 dans les rues du centre-ville. Une braderie sous haute sécurité : la grande Île est bouclée dès ce vendredi à partir de 22h00 et jusqu'à ce samedi 22h00 avec interdiction de circuler et de stationner dans l'hyper-centre. La ville de Strasbourg a repris le même dispositif de sécurité que lors Pierrette Gunther-saës, directrice générale adjointe en charge de la sécurité pour l'Eurométropole :"Une grande Île entièrement piétonne, pour les strasbourgeois comme pour les visiteurs ce n'est pas une grande nouveauté. C'est quelque chose qui est reproduit lors de grandes festivités comme le marché de Noël ou encore la fête de la musique. Pourquoi est ce qu'on enlève les voitures? Un véhicule peut être utiliser de différentes manières malveillantes. Ça permet aux forces de sécurité d'avoir une vraie visibilité et de pouvoir faire évacuer les personnes beaucoup plus tranquillement."

Accès au centre ville de Strasbourg lors de la Grande Braderie de ce samedi 29 juillet - Document ville de Strasboug

Circulation et stationnement

Interdiction de circuler et de stationner sur l'ensemble de la Grande-Île du vendredi 28 juillet 22h au samedi 29 juillet 22h .

Fermeture des parkings Gutenberg, Tanneurs, Kléber, Broglie. La sortie est possible jusqu'à 4h30 le samedi 29 juillet et l'accès est à nouveau possible à partir de 22h00 le même jour.

Les livraisons ne sont pas autorisées (sauf exceptions prévues par l'arrêté).

Pour les riverains disposant d'un stationnement privé ou d'un abonnement dans un parking public : Sortie possible jusqu'au samedi 29 juillet 4h30 par les points de Paris, Fonderie et Corbeau. L'entrée devrait être à nouveau possible à partir de 22h00 le même jour. Les titres de stationnement résidant (zones 2 et 3) seront valables dans toutes les zones hors Grande-Île les vendredi 28 juillet et samedi 29 juillet.

Transports en commun

Pas de tram dans la Grande-Île avant 22h30 le samedi 29 juillet.

Fermeture des stations : Homme de Fer, Broglie, Alt Winmärik, Grand'Rue, Porte de l'Hôpital.

Déviation des bus en dehors de la Grande-Île.

Pour toutes les situations d'extrême urgence, le jour de la braderie appelez le 17.