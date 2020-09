Brame du cerf en Côte-d'Or, "un moment qu'on attend et qui marque le début de l'automne"

Avec le début de l'automne, c'est la période du brame du cerf. La saison des amours où les grands cervidés brament le plus fort possible pour impressionner les biches et leurs concurrents. En Côte-d'Or on a la chance de pouvoir les entendre dans le Châtillonnais. Reportage à la tombée de la nuit.

En forêt, les feuilles commencent à changer de couleur, c'est le début de l'automne. Un moment qui marque aussi la saison des amours pour les cerfs. C'est le moment du brame du cerf, "un moment qu'on attend chaque année" confie Philippe Martin, le responsable chasse à l'Office National des Forêts (ONF).

En forêt, Philippe Martin, le responsable Chasse à l'ONF pour le Nord Côte-d'Or, se sent privilégié de pouvoir observer le brame du cerf © Radio France - Stéphanie Perenon

Très tôt le matin ou à la tombée de la nuit, les cerfs brament le plus fort possible pour impressionner les biches et les autres cerfs. Et en Côte-d'Or on a la chance d'avoir des populations de grands cervidés un peu partout dans nos forêts comme dans le Châtillonnais. "Pour les observer, il faut savoir être patient et surtout très discret", précise l'agent de l'ONF.

Stéphanie Perenon a accompagné Philippe Martin, le responsable chasse de l'ONF pour le Nord Côte-d'Or, dans le Châtillonnais pour observer et entendre le brame du cerf Copier

Mais pour éviter que les animaux soient dérangés, certaines communes de la zone d'Is-sur-Tille ou dans le secteur de Détain, ces communes prennent des arrêtés pour augmenter les interdictions d'accès aux massifs forestiers.

"C'est l'instant et le son sauvage de la forêt"- Philippe Martin, responsable chasse pour l'ONF dans le nord-Côte-d'Or

Pour que les animaux ne soient pas dérangés, certaines communes prennent des arrêtés explique Philippe Martin de l'ONF Copier

En plein forêt du Châtillonnais, à latombée de la nuit, on peut espérer entendre le brame du cerf. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un mugissement impressionnant

Mais alors à quoi ressemble le raire ? C'est le nom qu'on donne au bruit que fait le cerf lors de la saison des amours, explique l'agent de l'ONF, qui poursuit, "c'est très impressionnant, ça ne ressemble à rien ça ressemble à un meuglement un rugissement de lion, c'est le son sauvage l'instant sauvage de la forêt."

Et pour vous faire une idée, voilà un brame du cerf enregistré par Philippe Martin lors d'une autre sortie Copier